ŠA NE PRIHVATA KRITIKU! Vuk Mob progovorio o Tari i reperu, a onda osuo paljbu po Danijelu i Miljani: To je LAŽ zarad rijalitija!

Vuk Mob oglasio se za medije i prokomentarisao aktuelna dešavanja iz "Zadruge" u kojoj je bio do pre mesec dana.

foto: Printscreen/Premijera

Najpre se osvrnuo na odnos Tare Simov i Nenada Aleksića Ša.

- Ovako, ja sa Tarom nisam bio u nekim odnosima, ali znam ko je i šta je. Nenadu sam više puta govorio da ne treba da se petlja sa njom jer ona oko njega plete mrežu, i nateraće ga da se zaljubi u nju a ona je jedno dete - inteligentno dete! Ša je neko ko ne prihvata kritiku, i ja kada mu kažem šta mislim on se naljuti, onaj dan kada su imali okršaj gorelo je i nebo i zemlja i mislim da mu to ne treba. A ona sve radi, kako bi napravila priču u rijalitiju.

foto: Printscreen/Zadruga

Potom je prokomentarisao i novog učesnika rijalitija, Danijela Višića, kao i njegov odnos sa Vladimirom Tomovićem i Miljanom Kulić.

- Ja tog dečka ne mirišem, on je neko ko pravi priču i pokušava da opstane u rijalitiju! Mislim da je to sa Miljanom u ljubavi neka laž zarad rijalitija, a ono sa Tomovićem neću da komentarišem jer mi je bilo katastrofa! on je napao Vladimira kako je gej, a setimo se kada su pre par dana izašle njegove preoiske gde on želi odnose u troje sa jednom devojkom i njenim dečkom - rekao je reper.

Vuk je otkrio i kako se oseća njegova trudna verenica.

- Beba je odlično, Olja je odlično takođe ušli smo u deveti mesec i sada sitno brojimo.

foto: Printscreen/PINK

Kurir.rs/S.M./Pink

