MENSUR PROGOVORIO O MINI VRBAŠKI I TUŽBAMA! Ajdarpašić razjasnio i šta se sve desilo između njega i Maje Marinković tokom leta!

Nekadašnji rijaliti učesnik Mensur Ajdarpašić komentarisao je aktuelne učesnike "Zadruge". Najpre je prokomentarisao svoju bivšu devojku Minu Vrbaški.

- Trenutno sam slobodan, nisam u ljubavi, možda slavim uz neko društvo, ali slavim Dan vina. To sa Minom je završena priča odavno, čak nikome nije ni interesantno. Nije to bila stvar koja je trebala da se desi, ali dobro, mladi smo, ludi. Ja sam nju voleo i ne kajem se zbog toga, ali se možda kajem zbog toga koga sam voleo. Jednu osobu koja nije zaslužila da bude voljena. Svaka ženska osoba je zaslužila, ali očigledno da nije moglo i neko nije na te stvari navikao - rekao je Mensur, pa se osvrnuo na priče o policiji i nasilju:

- Policija nikada nije nigde dolazila, to što su oni prijavljivali neke stvari, to morate pitati njih i sa njima porazgovarati. Nikada se nije ništa desilo kada je nasilje u pitanju, ništa se nije dešavalo što se u Zadruzi nije dešavalo. Napumpana je priča. Nema tužbi da ja znam, ako postoji sa njihove strane, ja ću da prihvatim, pa ćemo dokazivati. To je jedna mrlja koju sam stavio iza sebe, trenutno radim na sebi, nova pesma izlazi danas, to je to - rekao je Mensur.

Mensur je prokomentarisao i Stefana Karića.

- Kad je Stefan u pitanju, ja sam pristrasan i šta god radio, ja ću ostati uzdržan. Naše drugarstvo, što se mene tiče, je iskreno, nisam ja njemu ništa zamerio. To kako će njihov odnos (Vladin i Stefanov) teći, to je na njima. Tu je bilo iskrenog prijateljstva, kada sam ja ušao, oni su svi bili složni, a na kraju su se ispratili svi kako dolikuje. Ja ne analiziram, nemam taj objektivni sud o njima jer znam kako je biti unutra i poznate su mi sve situacije i dešavanja, osećanja. Nije lako za podneti fizički i psihički - rekao je

Ajdarpašić je rekao i šta misli o Maji Marinković nakon što se saznalo za njihovu letnju aferu.

- To mnoge zanima. Meni nikad nije bilo loše u odnosu sa Majom, mi nismo bili zajedno, to što smo bili zajedno nekoliko noći ne znači da smo imali više nešto od toga. To šta ona kaže, ja ne mogu da odlučim o njenim izjavama. Svakako prijateljstvo jedno smo imali od početka mog učešća u Zadruzi, a o ostalim stvarima ne bih - objasnio je Mensur za Premijera - Vikend specijal.

