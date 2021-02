OBEĆAO MI JE CEO SVET: Tara Više neće da štiti Ša, odlučila da prekine TIŠINU i prizna zajedničke planove sa oženjenim reperom

Tara Simov po prvi put potpuno iskreno, progovoriti o svom prisnom odnosu sa oženjenim Nenadom Aleksićem Ša.

- Nije mi bilo jasno zašto nije razgovarao sa mnom nakon njegovog povratka, a onda mi je rekao kako je zamerio što sam se zagrlila sa Rialdom i razgovarala sa njom, ali je ona jedna od troje koji su mi prišli i pružili mi podršku. Tokom nominacija sam mu rekla da sam saznala sve. Ja se sa Nenadom poznajem samo preko video poziva pre nego što smo ušli u "Zadrugu 4". Sinoć smo krenuli da se smejemo jedno drugom i potpuno smo zaboravili da se bilo šta desilo. On mi je prebacio što nisam došla u subotu da ga vidim, a kaže kako je on rizikovao honorar i došao u kuću. Razočarani smo, to je istina. Rekao je da neće biti fer ovde, nego napolju, pričao mi je kako zamišlja sve to van. Obećavao mi je ceo svet, prvo je rekao da će kupiti auto i da ćemo otići u tri lepe. Moja največa krivica je što nisam otišla kada sam osetila sve to - prepričavala je Tara.

foto: Printscreen/Zadruga

- Užasno se osećam, mislim da sam sve razočarala. Ništa nisam uradila, samo osećam. Mrzim i sebe i njega zbog svega ovoga. Ne želim da sebi dozvolim ni da se osetim grešno, ne želim da me neko poredi sa Majom i Janjušem, oni su imali se*s. Mi smo hipotetički postavili situaciju da više nije zauzet. Rekao mi je da samo štiti nas, a zapravo se pere od svega. Osećam kao da sam ugasila mozak u ovoj situaciji, ali kad legnem uveče sama, onda mi je pakao - plakala je Tara.

