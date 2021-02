KRISTIJAN RASKRINKAO CIMERE! Progovorio o Tari i Ša, pa se obrušio na misicu: NIJE KULTURNA devojka, žvali se sa Karićem za stolom

Kristijan Golubović tokom prethodne noći analizirao je aktuelna dešavanja u rijaltiju. Najpre se osvrnuo na dešavanja iz paba:

foto: Printscreen/Pink

- Mišelu je opravdanje za sve što uradi rečenica "Ja sam takav". On je davno prešao neke okvire koje bismo Čorba i ja tolerisali. Ja gledam šta se dešava sa Matorom i Monikom, Monika je zacopana u nju, izmišlja tu neke priče koje veze sa vezom nemaju. Mislim da smo današnjim svađama zabavili narod. Ona je karakterno takva, ne priznaje ništa, uvija u foliju. Čuo sam da je bila žestoka akcija u krevetu sinoć - počeo je Golubović.

foto: Printscreen/Zadruga

Kristijan je izneo svoje mišljenje o odnosu Tare Simov i Nenada Aleksića Ša.

- Tara i Ša su već u nekoj vezi, a da nisu ni svesni. Mnogo su perfidni, ja čekam kompilaciju od 40 minuta, dokumentarac o njima, gde će oni progutati samo jednu knedlu, težu od svih. On će da beži, a ona da porazbija sve. Tara nije zauzeta, ona je saučesnik u zločinu. On više nije prijatelj, prešli su tu granicu. I koja je to žena koja sve ovo toleriše? Ja sam dobio šamar, samo zato što sam legao pored nekoga. On hoće sad da napravi da je Tara psihopata i da ga ona proganja. Mi smo znali da ih posmatramo, kroz šifre. Imali smo šifru i, kada neko kaže tu reč, mi se okrenemo i gledamo - komentarisao je Kristijan.

Golubović je otkrio i šta misli o novom paru u rijalitiju, misici Jovani Ljubisavljević i Stefanu Kariću.

foto: Printscreen/Zadruga

- Iz džentlmenstva sam dao igračku juče jedinoj dami, a ona dala Stefanu... A Jovana dolazi kod mene, pa me ispituje. E, kada sam joj pokazivao na svetinju, govorila mi je da njoj (Luka, bivši dečko) možda nije svetinja. Šta je sama od sebe uradila - to je ova slika nje. Više nije ona kulturna devojka, žvali se svakodnevno sa Karićem za stolom - govorio je Kristijan o sinoćnjoj svađi Jovane i Stefana.

Kurir.rs/S.M.

