TARA I MILICA URLALE JEDNA NA DRUGU! Kemezova izgubila strpljenje zbog mleka pa se obrušila na cimerku! (VIDEO)

Milica Kemez i Tara Simov povađale su se oko mleka koje je Tara uzela ne mareći za ostale.

foto: Printscreen/Pink

- Nikada neću ništa više da ti dam, jer mi tvoja glupa devojka zamera što sam uzela mleko - vikala je Tara.

- Jao ne lupetaj Tara, samo uzimaš nikog ne pitaš a samo uzimaš - odgoovrila je Milica.

- Ja se tebi uvek nađem a ti meni ne. Prebacila mi za mleko, puder, i svašta nešto - svađala se Tara.

- Batali me molim te, se*eš mi tu za mililitre mleka - odgovorila je Milica.

foto: Printscreen/Pink

Podsetimo, Tara je danima uzrujana zbog svojih emocija koje ima prema reperu Nenadu Aleksiću Ša. Njih dvoje su mesecima bliski, a do skoro Simova je poricala da je zaljubljena u repera, kako bi zaštitila i njega i sebe, obzirom da je on oženjen. U toku prošle nedelje, Tara je priznala svoja osećanja, a njeni cimeri je nisu štedeli. Kristijan Golubović je tokom prethodne noći prokomentarisao njihov odnos:

- Tara i Ša su već u nekoj vezi, a da nisu ni svesni. Mnogo su perfidni, ja čekam kompilaciju od 40 minuta, dokumentarac o njima, gde će oni progutati samo jednu knedlu, težu od svih. On će da beži, a ona da porazbija sve. Tara nije zauzeta, ona je saučesnik u zločinu. On više nije prijatelj, prešli su tu granicu. I koja je to žena koja sve ovo toleriše? Ja sam dobio šamar, samo zato što sam legao pored nekoga. On hoće sad da napravi da je Tara psihopata i da ga ona proganja. Mi smo znali da ih posmatramo, kroz šifre. Imali smo šifru i, kada neko kaže tu reč, mi se okrenemo i gledamo - komentarisao je Kristijan.

