JEDNA DEVOJKA JE VREDNA MOJE PAŽNJE, S TOBOM MOGU DA OBRIŠEM NOS! Kristijan i Monika ponovo ZARATILI, pale teške reči i optužbe!

Tokom raspodele budžeta Lepog Miće nastao je haos kada je dao budžet Moniki Horvat, koju su zadrugari napali da je folirant. Ustao je i Kristijan Golubović i ponovo zaratio sa njom.

Lepi Mića započeo je svoju podelu budžeta, pa redom komentarisao zadrugare, a sledeći na redu je bio Stefan Karić.

- On je moj proijatelj, neko ko je mene slušao a nekada nije. Birao je sam sebi put, i prijatelje i svoje ljubavi. Na neke stvari sam ga nagovorio da ne ulazi u sukob, pa me je poslušao. Ovde je izabrao nekog ko njemu odgovara i neka ti je sa srećom, pa tebi ide veliki budžet. I devojke shvatite da ako ga birate imate i breme, ako znate da se nosite s tim, to je na vama - rekao je Mića.

- Mali budžet dajem gospođici Horvat koja je, ja ne znam u koju kategoriju lažova da je stavim. Monika je neko ko je mene ovde napala zbog Matore, demantovala sve veze sa njom, da bi par dana posle napravila jedan peting vikend, da bi uživala par sati. Meni ne može da demantuje niko ništa, ono što vidim ja je da je ona smrtno zaljubljena u Matoru. Posle određenog vremena vratila se na kolosek, počela da nalazi mane kod Kristijana - pričao je Mića.

- Naravno kad neko nasrće na tebe - branila se Monika.

foto: Pritnscreen

- Nema poštovanja prema nikome. Ološ koji liže pi*ku ove žene i onda kaže da nije. Ja nju vidim samo u ovoj pozi (i pokazuje kako jede). Nju niko ne je*e ni pet posto - govorio je Golubović.

- Ja mogu reći šta hoću! To se ne zove se*s! - rekla je Monika.

- A kada je hvataš za si*se? Ona mi je rekla, ona je moj prijatelj, i ja njoj verujem - rekao je Kristijan.

- Ti smatraš da se nisi s njom je*avala, a jesi. Pa ti si notorni lažov! Nisam ja jedini koji to vidi! - nastavio je Golubović.

foto: Pritnscreen

- Ja znam granicu i moje tri rečenice su danas dovele do toga da pokažeš ko si - rekla je Horvatova.

- Glupačo, ima jedna devojka koja je vredna moje pažnje, a ti nisi vredna da s tobom obrišem nos, taj tvoj fejk nos. Ti si veštačka Monika, šatro stomatolog a u stvari parazit! Ti važiš ovde za ober lažova. To treba da priznaš - pričao je Golubović.

- Obezbeđenje je tu, znači smatraju da mene treba zaštititi od Kristijana, to govori o tebi. Ne možeš mi ništa jer sam ja sve ovakve likove prošla - rekla je Horvatova.

- Zbog kojih, oni koji su te tukli i maltretirali? Zbog njih si lezbejka? Ja nisam tukao nikad. Ti si najmizernija osoba, proždrljivica - nastavio je Kristijan.

Kurir.rs/I.B.

BONUS VIDEO:

Kurir