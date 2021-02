URADILE STE NAJGORE I NAJRUŽNIJE STVARI KOJE STE MOGLE! Lepi Mića stavio na stub SRAMA Maju Marinokvić i Maju Marković kao niko!

Nakon što je pogodio Taru Simov rečima o aferi sa Nenadom Aleksićem Ša, Lepi Mića je nastavio da deli budžete zadrugarima.

Mića je žestoko opleo po cimerki Maji Marković, te ju je stavio na stub srama zbog njenog ponašanja u rijalitiju.

- Posebno sam inspirisan da pričam o Maji Marković, jer me je razočarala. Možda i ja snosim deo odgovornosti što je nisam više kritikovao. Maja Marković je sada možda neko ko je najomraženiji na Balkanu. Uradila stvari koje su za nas neshvatljive, a možda je to nekome normalno. Za mene to nije normalno i jako je čudno. Sa svojim partnerima može da radi šta hoće, ali ne u društvu svog deteta. Dete mora da bude broj jedan u svemu. Moraš da nosiš svoj krst. Shvati da si majka i majka nekoga, ko treba da živi sutra sa nekim čovekom, moraš da znaš koga biraš za partnera. Prevaru što si uradili, to smo rekli sto puta. Sada imaš novih problema. Moraš da paziš šta ćeš da uradiš od svog života. I ne možeš da mi kažeš da nisi prepoznala čoveka koga poznaješ, a stajala si 3 sata, a naročito nekoga ko ti je blizak, muž sestre tvog bivšeg verenika, sa kojim si pevala kavera. Ja ne dozvoljavam da me laže neko ko mi je drag. Moraš da se popraviš i radiš neke stvari za sebe. Svidelo mi se što je Alen rekao da neće da te ostavi ovde, ali to ne znači da neće da razmisli kada izađe. Imaš joj 4 i po meseca. Ispričaj istinu o svemu. Reci, sve što sam radila, radila sam zbog toga i toga, nemoguće je da se ničega ne sećaš... Moraš da vodiš računa, ako ti treba neki savet, ti ga traži. Loše si stvari uradila, najgore koje postoje. Ovo moram da ti kažem. Sada te udaraju bure. Izvoli, mali budžet - rekao je Lepi Mića, a potom opleo i po Maji Marinković.

foto: Pritnscreen

- Maja Marinković, neko ko je od anonimne osobe ušla u "Zadrugu 2", pokazala staloženost, borbu za pravdu, pokupila ogromne simpatije. Osvojila je peto mesto, dobila nagradu, izašla odavde kao neko ko je držao moralne kodekse. Nije prošlo godinu dana, uradila ono za šta je kritikovala one nemoralne. Umesto da ćuti, ona ulazi sada u raspravu sa onima koji su je branili. Ja sam doživljavao linč prošle godine javni što sam je branio. Ona je to sve zaboravila, krenula u sunovrat. Sada je malo stala, našla, daj Bože, ljubav koju je čini srećnom. Uradila si najružnije i najlošije stvari koje su mogle da se urade. Majo, sve što radiš, ništa ne valja. Ali ništa ne valja. Radi šta hoćeš, radiš sebi. Izdala si prijateljstva, ljude koji su bili uz tebe, ali to si ti. Mali budžet - rekao je Lepi Mića.

- Ja ovde nemam prijatelje. Navikla sam na male budžete od tebe - rekla je Maja.

Kurir.rs/I.B.

BONUS VIDEO:

Kurir