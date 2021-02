TI SI PATOLOŠKI LAŽOV, NIKAD NISAM REKAO DA ĆU DA TE ŽENIM! Ša se pere od AFERE sa Tarom, ona završila u SUZAMA zbog repera!

Tara Simov i Nenad Aleksić Ša našli su se prvi put oči u oči posle današnjeg haosa na raspodeli budžeta. Ša je optužio Taru da laže i pokušao da se opere od njihove priče.

- Sve kapiram, ali ovo je "visok nivo". Pričala si za neko dete... Nismo to pričali, zašto me Zerina to pita? - zamerio je Ša.

- Da li se ti sprdaš sa mnom? - uzvratila je Tara.

- Sve razumem, ali to... Malo si mu ga dala po preterivanju. Ne znam da li da se smejem, plačem, kukam. Ja sam u šoku. Zašto to radiš? Ti si lažov, patološki lažov. Ne kažem ludača, ali lažov - govorio je reper.

foto: Pritnscreen

- Ja sam čula da se sve zna - poručila mu je Tara, a u jednom trenutku je završila i u suzama.

- Ne može ništa da se zna kada ničeg nema. Ja mogu samo da ti aplaudiram i kažem: "Bravo, Tara". Bravo - dodao je reper.

foto: Pritnscreen

Nakon toga nastavili su raspravu za crnim stolom, nakon njegovog povratka, a ona je htela da dokaže šta je reper rekao.

- Ja ne mogu da pričam ono što nisam izgovorio - rekao je Ša.

- Nisi rekao "Ne mogu ovde, napolju ću"? - pitala je Tara.

- Nikad u životu, niti da te ženim ni dete...- rekao je Ša.

- Hoćeš da me napraviš na ludu. Sram te bilo - rekla je Tara.

foto: Pritnscreen

- Ti si namazana, najjača si, ja bih tebe držao u rijalitiju - rekao je reper.

- Ja ako nemam tebe u zaštitu.. - govorila je Tara.

- Kako misliš da imaš nekog kome si se usrala u život. Oženjenom čoveku - pričao je Ša

Kurir.rs/I.B.

