DANIJEL TI POSVEĆUJE PAŽNJU, A TI PITAŠ ZOLU DA LI TE VOLI! Lepi Mića očitao bukvicu Miljani zbog veze s Višićem, on spustio GLAVU

Lepi Mića dao je mali budžet Mišelu Gvozdenoviću, koga je iskritikovao zbog ponašanja u rijalitiju, a naročito što ulazi u neku priču sa devojkama, pa stane kada nešto treba konkretno da se desi. Nakon toga je prešao na Danijela Višiću, kome je takođe dao mali budžet, a obrazložio je i Miljani Kulić zbog čega je dobila mali, kako nije bila tu kada ga je podelio.

- Danijel je neko ko je ušao na velika vrata ovde, i pokazao svoj stav. Posle tog svog stava, promenio je mišljenje o pojedincima. Ja sam podržao tvoju vezu sa Miljanom u startu, jer njoj treba neko ko će da je pazi, mazi, ona je teretna. Navijam za vašu vezu i da budete zajedno, ali i da Miljana prema tebi bude iskrena. Danijel zaslužuje da ga Miljana voli i poštuje. Ako i dalje voli Zolu, treba da mu kaže. Miljana, samo nemoj da ga ponižavaš - rekao je Mića i dao mu mali budžet.

- Miljana, ti si pokušala da me uceniš danas. Namerno sam ti dao mali budžet. Ako ti ovo smeta, onda nikada nismo bili prijatelji. Danijel je sada tu da ti posveti pažnju. Ne možeš Zolu da pitaš u 2 da li te voli, a onda u šest sa Danijelom u vezu - zamerio je on.

- Pitala sam Zolu u 2 da li me ne voli, a u 6:15 ušla u vezu sa Danijelom. Mislim da sam okej sa Zolom sada, to neće da se ponovi. I da me uzme u usta, ja neću da mu uzvraćam. Lepo mi je, osećam ljubav i da je nekome stalo do mene - odgovorila je Kulićeva.

