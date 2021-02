TI SI KRPA, DANIJEL TE ISKORIŠĆAVA, KAO I ZOLA! Miljana i Milica u nikad žešćoj RASPRAVI, Kemezova joj sve rekla u lice! VIDEO

Milica Kemez komentarisala je svoje nezadovoljstvo tokom Ljubavne Izazovizije:

- Jeste, tada sam bila negativna, plašila sam se da će mi obrijati obrvu ili tako nešto. Izvinila sam mu se - priznala je Milica.

- Nije tačno, Milica je postala toliko mračna i negativna, čak i bezobrazna. Provocirala me je, ispitivala me za majku i Željka. Ne može da me smisli, jer sam u vezi sa Danijelom - komentarisala je Miljana.

- Ovo laže! - demantovao je Bora.

foto: Pritnscreen

- Ne laži, pominjala si mi mrtve roditelje! - vikala je Miljana.

Milice, niko te neće, osim Bore. I Tomović ti je gurao ruke u gaćice, žao mi te je - nastavljala je Miljana.

- Ti ubijaš decu! - branila se Milica.

foto: Pritnscreen

- Svašta mi je izletelo te večeri, iznervirala me je, ja sam samo želeo regularno da se borim - rekao je Bora.

- Ti si krpa za korišćenje, i Danijel te sada koristi, kao i Zola! - govorila je Milica.

Kurir.rs/I.B.

