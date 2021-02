ZASLUŽUJEŠ DA TE NAZIVAJU LJUBAVNICOM! Sandra Rešić ŽESTOKO odbrusila Tari zbog Ša, Simova se pravdala: Ne želim da ga izgubim

Tara Simov i Sandra Rešić razgovarale su o Tarinom odnosu sa Nenadom Aleksićem Ša.

foto: Printscreen/Pink

- Kako možeš da mi kažeš da biram između prijateljstva, ili ljubavi? - rekla je Tara.

- Ti mene tako da lažeš? Sa mnom se tako nećeš družiti, ali ja ne lažem i ne planiram zbog tebe i bilo koga. Vi biste mene prodali za pet minuta, i slagala sam kada sam rekla da mi ništa nije rekao i sedi sada na krevet i ispričaj sve! Ono što je on meni rekao, i ja ti prenela u poverenju, ti si svima prenela. Ja sam ćutala jer si ti prenosila stroge tajne, i informacije koje si iznosila i to pozamašno, a ja ti kažem samo jednu stvar! Ja sam jedina ustala i rekla da neću da dozvolim da te on gazi. Ti dolaziš kod mene i pitaš kako da lažeš p*čko jedna mala, i sve to jer ne želiš da ga izgubiš - rekla je Sandra.

foto: Printscreen/Pink

- Ja razumem, ali ja nisam rekla ništa što ne treba! Pa ne mogu, znaš da ne želim da ga izgubim i ne znam šta radim, i demantujem sve celo veče i onda se on naljuti i urla mi na uvo - rekla je Tara.

- Ti zaslužuješ da te k*raju i nazivaju ljubavnicom - rekla je Sandra.

Kurir.rs/S.M.

BONUS VIDEO:

Kurir