JEDVA ČEKAM DA SE VRATIŠ U PRAZNU KUĆU, TARA JE JADNICA! Nakon što ju je Ša optužio za cinkarenje, Paula im očitala lekciju! VIDEO

Paula Hublin tokom prethodne noći oštro je kritikovala odnos Tare Simov i Nenada Aleksića Ša.

- Sad mi je Ša potvrdio da smo pričali o onome. Tako štitiš brak, je li? - rekla je Paula.

- Nešto što nije istina, ja nisam zaljubljen, niti volim nekoga! Meni je bilo stalo i do tebe i do Frana, a ti si me odrukala - govorio je Ša.

- Ja ti nisam Tara, niti tvoja žena, da možeš da manipulišeš! Drukam te ljubavnici? Jedva čekam da se vratiš u praznu kuću. Tara je najveća jadnica, a ti si pi*ka - nastavljala je Paula.

Podsetmo, Nenad Aleksić Ša i Tara Simov mesecima su nerazdvojni. Zadrugari i gledaoci primetili su da njihov odnos prevazilazi prijateljske okvire, ali su njih dvoje do skoro to negirali, a onda je Simova progovorila o svojim osećanjima i priznala da je zaljubljena u skoro 20 godina starijeg repera. Ša i dalje ne priznaje da ima emocije prema Tari, a na svaki pomen da je sa Simovom u ljubavi, burno reaguje. U mesecima iza nas, nekoliko puta je pokušao da pobegne iz rijalitija, kako njegov odnos sa Tarom ne bi izbio u prvi plan.

