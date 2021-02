POVRAĆA NAM SE OD NJIHOVE LJUBAVI Danijelova majka zgrožena njegovom vezom s Miljanom, završila na lekovima! ODRIČU GA SE

Nakon što je Danijel Višić ušao u emotivnu vezu sa Miljanom Kulić, Danijelova mama Danijela zapretila je da ako nastavi vezu sa Nišlijkom da će ga se odreći.

- Pre svega moram da vam kažem da ja njegovu vezu uopšte ne podržavam, to je takva sramota. Ja mog sina ne prepoznajem uopšte. Ne odgovara mi ta veza nikako. Čuli smo da je on rekao da mi podržavamo Miljanu u rijalitiju, to je njemu izletelo! Njemu ne priliči da bude sa njom, on je momak koji je imao lepe devojke, visoke, normalne. On ne voli cigare, a sada je ušao u vezi sa osobom koja ne gasi cigaru - rekla nam je Danijelova majka.

- Nadam se da će on to shvatiti, jer ako nastavi vezu sa njom, mi ćemo ga se odreći, i ja i moj suprug i njegov brat! Verujte mi razočarani smo! To tamo nije moje dete - istakla je Danijelova majka.

Pored Danijelove majke, njegov brat Alen imao isto mišljenje.

- Svi njegovi prijatelji i porodica su razočarani, gadi nam se sve, taj odnos, to njihovo ljubljene, to je sramota. Možda je on to uradio zbog igre, ali to mi nije normalno, on nije isti tamo kakav je napolju. Kod kuće smo prestali da gledamo Zadrugu, jer nam se gadi to sve, povraća nam se bukvalno kada vidimo da se ljube. Majka nam je na lekovima zbog toga. Molimo se da što prekine tu vezu sa njom, inače ćemo ga se odreći javno, i neće imati gde da se vrati jer to je sramota - rekao nam je Alen, Danijelov brat.

