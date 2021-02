MARIJA KULIĆ OSUĐUJE MAJU ZBOG ODNOSA S ČORBOM, A NJENA ĆERKA JE IMALA TOLIKE ABORTUSE! Taki više ne zna kako da OPERE naslednicu!

Radomir Taki Marinković, otac Maje Marinković pomno prati aktelna dešanja u rijalitiju, te često komentariše razne situacije koje se tiču njegove ćerke.

Ovog puta on je prokomentarisao nedavni susret ljutih rivalki - Ane Korać i Maje Marinković, njegove ćerke. Tom prilikom, Ana je Maji poklonila svoju haljinu, a zadrugarkin otac smatra da Koraćeva nije uspela u svojoj nameri - da isprovocira Marinkovićevu.

- To je samo znak pažnje, ona je pokušala da izazove neku Majinu reakciju, ali moja ćerka je reagovala kulturno, zahvalila se, uzela haljinu. Ana ima dobar ukus, dala joj je lepu haljinu. To je sve rijaliti. Maja je nepredvidiva, nisam očekivao da će baš tako da odreaguje, iskreno - rekao je Taki za naš portal, a onda prokomentarisao izjavu Vladimira Tomovića da je Maja ''najveća sprdnja u istoriji rijalitija''.

foto: Printscreen/Zadruga

- Tomović je najveća sprdnja rijalitija. Videli smo svi kakav je haos nastao, kao hteo je da udari Danijela. Po meni on nije reagovao kako je trebalo, odala ga je ta reakcija, trebalo je ili da iskulira potpuno ili da ga udari... Imam ja mnogo veće probleme nego da se bavim Tomovićem - poručio je Majin otac, pa prokomentarisao ponašanje Milana Jankovića Čorbe prema njegovoj naslednici i brutalne napada na nju od strane pojedinih zadrugara, koji su je osudili zbog preranog upuštanja u intimne odnose sa njim i svega što je sebi dozvolila kad je on u pitanju.

foto: Pritnscreen

- Ja koliko vidim on radi jedno, a onda ustane kad je emisija i ispriča neku totalno petu stvar. Ja ne znam kakve su to njegove fore, nekultivisano se ponaša i priča. To kod nas u Beogradu nije tako. Jednostavno ne zna da se ponaša prema devojkama. Ja se svakako neću mešati u Majine izbore, bitno je samo da se otkačila od Janjuša, samo da nije on. Janjuš sada nema nikakvu priču, bez Maje je niko. Ona se osušila zbog Janjuša - kaže nam Marinković i dodaje:

- Mnogi unutra nisu fer prema mojoj Maji, napadaju je previše i osuđuju zbog odnosa sa Čorbom. Pa šta ako su bili intimni pred kamerama? Mnoge devojke pre nje su spavale sa momcima u Zadruzi, nije ona jedina. Danas je 21. vek, normalno je. Nije možda baš trebalo tako, ali desilo se. Marija Kulić je osuđuje, a njena ćerka je imala tolike abortuse i odnose pred kamerama. Ja sam kod njih i u kući bio, a Marija je napadala Maju samo zbog rijalitija, ona je takva - rekao je Taki.

foto: Printscreen YouTube, Printscreen Zadruga

Kurir.rs/I.B/Pink.rs

