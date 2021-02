PALE PRVE ZABRANE! Danijel upao u Miljanin apartman i održao joj BUKVICU: Da li se ti DROGIRAŠ? VIDEO

Danijel Višić je došao kod Miljane Kulić u apartman kako bi joj zabranio da se kocka.

- Da li se ti drogiraš? Žensko si i igraš rulet, ne može! Za 300, 400 treba da odigraš! - rekao je Danijel.

- To sve devojke rade i napolju, pa mogu i ja i ajde idi i pazi kako se ponašaš -rekla je Miljana.

Inače, poznato je da je Miljana zajedno sa bivšim dečkom Lazarom Čolićem Zolom često kockala, iako je nedavno rekla da je prestala sa porokom, ona je ipak nastavila po starom.

Podsetimo, Danijelova porodica ne podržava njegovu vezu sa Miljanom.

foto: Printscreen/PINK

- Pre svega moram da vam kažem da ja njegovu vezu uopšte ne podržavam, to je takva sramota. Ja mog sina ne prepoznajem uopšte. Ne odgovara mi ta veza nikako. Čuli smo da je on rekao da mi podržavamo Miljanu u rijalitiju, to je njemu izletelo! Njemu ne priliči da bude sa njom, on je momak koji je imao lepe devojke, visoke, normalne. On ne voli cigare, a sada je ušao u vezi sa osobom koja ne gasi cigaru. Nadam se da će on to shvatiti, jer ako nastavi vezu sa njom, mi ćemo ga se odreći, i ja i moj suprug i njegov brat! Verujte mi razočarani smo! To tamo nije moje dete - rekla je Danijelova majka za Pink.rs.

Kurir.rs/I.B.

BONUS VIDEO:

Kurir