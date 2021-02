NE JEDNA, DVE ULAZE DA IM POMRSE KONCE: Karić će se naći u čudu kad na vratima ugleda DVE BIVŠE, misica neće znati šta je snašlo

Ana Korać ulazi u "Zadrugu 4" da bi razdvojila misicu Jovanu Ljubisavljević i Stefana Karića!

Starleta bi ovih dana trebalo da potpiše ugovor i useli se na luksuzno imanje u Šimanovcima. Ona je priznala da joj je cilj da stavi tačku na odnos Jovane i svog bivšeg ljubavnika!

foto: Printscreen/Pink

- Ana je nedavno raskinula sa Davidom Dragojevićem jer mu je našla prepisku sa svojom drugaricom i odmah pronašla utehu kod Stefana. Ona i Karić su bili deset dana zajedno na Jahorini i dogovorili su se da bude sam u rijalitiju i čeka njen ulazak. Međutim, on je prekršio obećanje i smuvao se sa Jovanom, pa je Ana pobesnela i rešila da tu vezu okonča čim uđe u "Zadrugu". Koraćeva je do ušiju zaljubljena u Karića, a ni on nije ravnodušan prema njoj - otkriva dobro obavešten izvor.

foto: Pritnscreen/Pink

Prema njegovim rečima, starleta je sve to nagovestila i kad je bila u žiriju "Ljubavne izazovizije". Ona je tada Stefanu poklonila plišanu igračku, a u bekstejdžu ga je podsetila na obećanje!

- Čuvaj igračkicu, nek spava s tobom dok ja ne uđem. Ubiću te što si prekršio obećanje da ćeš me čekati! Što se mene tiče, ti nemaš devojku. I dalje mi se sviđaš, imaj to na umu - kazala je Koraćeva Kariću dok su kamere snimale takmičenje. On joj je na to odgovorio uz šmekerski osmeh:

- Jao, Ana, poremetila si me sad. Praviš mi probleme!

Ceo ovaj razgovor je stigao do misice, koja zbog toga već danima pravi ljubomorne scene dečku.

- Ako se igraš sa mnom, a i dalje imaš nešto sa njom, zažalićeš. Otvoreno je flertovala sa tobom i provocirala me, a ti si se smeškao. Nemoj da ja počnem da radim isto - zapretila mu je Jovana, nesvesna da pored Ane, s kojom je Stefan priznao da je imao se*s pre tri godine, u rijaliti ulazi još jedna njegova bivša - Ivana Šopić.

foto: Printscreen/Instagram

Njih dvoje su bili zajedno u prošloj sezoni, a raskinuli su nekoliko dana posle finala.

- Kad uđe Ana, pa Ivana, Jovana neće znati šta ju je snašlo! Mada Stefan govori da posle pokojne misice Dijane Milojković nije bio zaljubljen sve dok nije upoznao Ljubisavljevićevu, on nije neko ko trpi pritisak i ljubomorne scene, pa će se sigurno burno svađati. I između njih tri će da leti perje, pošto su sve zaljubljene u njega - ističe izvor.

foto: Printscreen/Pink

kurir.rs/informer

BONUS VIDEO

Kurir