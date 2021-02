MILJANA NAZVALA NOVOG DEČKA ZOLINIM IMENOM! Danijel ostao bez reči kad je čuo da ga je Kulićeva pomešala sa bivšim! (VIDEO)

Miljana Kulić prepričavala je Kristijanu Goluboviću situacije iz prethodne noći, a o onda joj se desio mali peh, dok je razgovarala sa novim dečkom Danijelom Višićem.

- Znači Krisitijane ja sam došla u krevet oko 3, a pre toga mi nije bilo dobro - rekla je Miljana.

- Ti si došla u sobu pre nego što si povraćala - rekao je Danijel.

- Slušaj bre Lazare, kako se ne sećaš - odgovorila je Miljana.

- Ko je Lazar? - Danijel je bio šokiran kako ga je Miljana nazvala.

Podsetimo, juče se za medije oglasila Danijelova majka koja nije podržala njegovu vezu sa Miljanom.

- Pre svega moram da vam kažem da ja njegovu vezu uopšte ne podržavam, to je takva sramota. Ja mog sina ne prepoznajem uopšte. Ne odgovara mi ta veza nikako. Čuli smo da je on rekao da mi podržavamo Miljanu u rijalitiju, to je njemu izletelo! Njemu ne priliči da bude sa njom, on je momak koji je imao lepe devojke, visoke, normalne. On ne voli cigare, a sada je ušao u vezi sa osobom koja ne gasi cigaru. Nadam se da će on to shvatiti, jer ako nastavi vezu sa njom, mi ćemo ga se odreći, i ja i moj suprug i njegov brat! Verujte mi razočarani smo! To tamo nije moje dete - rekla je Danijelova majka.

Kurir.rs/S.M.

