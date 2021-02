MISICA OSULA PALJBU PO KARIĆU! Jovana besna zbog Stefanovog ponašanja: On meni traži MANE, navikao je da ima PUNO ŽENA! (VIDEO)

Jovana Ljubisavljević požalila se Moniki Horvat na ponašanje svog doskorašnjeg dečka Stefana Karića.

- Meni nije jasno šta je vaš problem, morate da razgovarate - rekla je Monika.

- Nisam ja nađena na ulici, imam svoje stavove. On je meni rekao da sam debil posle 5 dana veze, pa mi se posle izvinjava. Neka pazi šta govori. Ja sam sa Lukom imala pravu vezu, i ja sam raskinula to, i krenem da gradim nešto novo, ali on nije spreman na to. Ne želim da se oseća loše zbog mene. Meni nije jasno kako on neće da razgovara o vezi, meni je to obavezno. On meni traži mane, navikao je da ima puno žena, da je zavodnik, ali ne zna da bude vezan za jednu osobu. Ja hoću poštovanja, ništa drugo - rekla je misica.

Podsetimo, Jovana Ljubisavljević ušla je u rijaliti kao zauzeta devojka, ali je po Karićevom ulasku ostavila dugogodišnjeg dečka Luku uživo u programu. Uplovila je sa Karićem u novu vezu, ali sinoć je došlo do raskida jer mu je prebacivala njegov odnos sa Anom Korać, a on njoj to što je obula štikle.

Kurir.rs/S.M.

