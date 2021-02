IGRALA SAM SE SA MIŠELOM, A BILA SAM ZALJUBLJENA U NJEGA! Miljana pred Danijelom priznala sve emocije, pa nastao HAOS u kući!

Miljana Kulić komentarisala je Danijela Višića i njene odnose sa zadrugarima.

- Ja sam prva počela da igram sa Mišelom, on nju nije pipkao i muvao! Sanja neka kaže! - rekla je Miljana.

- Nije me muvao ali me jeste gledao. Jeste igrao sa mnom, ali ništa više od toga - rekla je Sanja.

- Sandra laže, ja sam tebe gledao ali ne bih da ti nisi mene - dobacio je Danijel.

foto: Pritnscreen

- Ja sam prva tada počela, igrala sa sa Mišelom a bila sam zaljubljena u njega i emocije se ne gase na taster. Dok ne vidim klip neću ništa da komentarišem. Ono što je bilo sa Borom, zajedno smo preterali i ja njemu ne mogu to sve zaista da želim, ali ljudima koji imaju takvu narav i koji psuju sve i svašta ja sam mu prišla i izvinila sam se. Druga osoba je Fran, koji je kao nevinašce ali je sam rekla ko je, Mikiju je napravio namerno pakao, pa je Miki izbačen, i zato ja nemam prijatelje u rijalitiju! On i Ša su bili kao rođena braća, ali su glumili i Fran je isfrustriran jer ga je devojka ponizila sa Tomom i bila zaljubljena u Anđela, a Anđelo je ovo najmanje zaslužio. Što se tiče Anje, ona je ta koja dozvoljava da je ljubi po vratiću i nosiću, a Cvele se sada setio da te brani i dok te on hvata, ti ne reaguješ, a Cvele kada napravi neku glupost ti histerišeš a ne pitaš se da li njemu to smeta i šta bi on trebao sada da radi. Najbitniji odnos su Ša i Tara, ona je rekla da ga voli i teši ga, a to se vidi i ja mislim da se većina slaže sa mnom i svi vide da postoje emocije i čula sam da mu dobacuješ kako ga voliš i da si zaljubljena! Tara je nekada bila normalna, a sada je sve drugačije i plašiš se novinara i pitanja, a zašto? Ti si bila drugačija i ja sam tebe tešila kada ti je bilo teško, i žao mi je jer ti ljubav nije uzvraćena - rekla je Miljana.

- Ostala sam ista, nisam se promenila i plašila sam se jer smo drugari pa da ne ispadne problem! Ja sam takođe bila uz tebe, a ti si mi skinula kosu i nasrnula na mene, a ja ti nikada nisam uzvratila a ti si samo čekala da me napadneš. Da, u pravu si, ljubav mi nije uzvraćena, ja sam u njega zaljubljena, ja ga voli i šta? - ironična je bila Tara.

foto: Pritnscreen

- Što se tiče Milice Kemez meni je bilo nje žao, branila sam je i kada su pustili klip Bore i Nece ja sam se nasmejala i počela je da me vređa i poliva kafom, ja sam htela vodom ali nisam uspela jer je zatvorila vrata. Ja sam Bori oprostila, ali nisam zaboravila! Ljudi vole žrtve i ljude kao ona, i ja nikada neću hvatati na patetiku i bolje da me svi mrze nego da me žale - dodala je Miljana.

Kurir.rs/I.B.

