MILJANA NE ISPUŠTA DANIJELA! Obasipa ga poljupcima, ne da mu mira: Sve puca OD LJUBAVI! VIDEO

Miljana Kulić uživa u ljubavi sa svojim novim izabranikom Danijelom Višićem.

Nekoliko sati ranije, ona je saznala da je Danijel zavodljivo gledao Sanju Stanković, ali je ona uspela da nađe opravdanje za njega! Sada, kada su se strasti smirile, Miljana je sela pored njega i sve vreme ga ljubila u vrat.

Inače, Miljana je takođe tokom sastanka komentarisala i njen odnos sa Danijelom i ostalim cimerima.

foto: Pritnscreen

- Ja sam prva tada počela, igrala sa sa Mišelom a bila sam zaljubljena u njega i emocije se ne gase na taster. Dok ne vidim klip neću ništa da komentarišem. Ono što je bilo sa Borom, zajedno smo preterali i ja njemu ne mogu to sve zaista da želim, ali ljudima koji imaju takvu narav i koji psuju sve i svašta ja sam mu prišla i izvinila sam se. Druga osoba je Fran, koji je kao nevinašce ali je sam rekla ko je, Mikiju je napravio namerno pakao, pa je Miki izbačen, i zato ja nemam prijatelje u rijalitiju! On i Ša su bili kao rođena braća, ali su glumili i Fran je isfrustriran jer ga je devojka ponizila sa Tomom i bila zaljubljena u Anđela, a Anđelo je ovo najmanje zaslužio. Što se tiče Anje, ona je ta koja dozvoljava da je ljubi po vratiću i nosiću, a Cvele se sada setio da te brani i dok te on hvata, ti ne reaguješ, a Cvele kada napravi neku glupost ti histerišeš a ne pitaš se da li njemu to smeta i šta bi on trebao sada da radi. Najbitniji odnos su Ša i Tara, ona je rekla da ga voli i teši ga, a to se vidi i ja mislim da se većina slaže sa mnom i svi vide da postoje emocije i čula sam da mu dobacuješ kako ga voliš i da si zaljubljena! Tara je nekada bila normalna, a sada je sve drugačije i plašiš se novinara i pitanja, a zašto? Ti si bila drugačija i ja sam tebe tešila kada ti je bilo teško, i žao mi je jer ti ljubav nije uzvraćena - rekla je Miljana.

Kurir.rs/I.B.

