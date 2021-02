UDARIĆEŠ ME I BIĆEŠ DISKVALIFIKOVAN! Vladimir Tomović pred svima ponizio Cara, zaratio sa njim na krv i nož: Nastao HAOS! (VIDEO)

Naredna osoba koja je ustala da prokomentariše odnose u Beloj kući jeste Vladimir Tomović.

- Dragi zadrugari, imaću jedno kraće izlaganje i da me ne prekidate. Meni je muka od novih rijaliti igrača, mislim na Filipa Cara, ja više ne mogu da podnesem i pomno sam slušao ovu priču i neću da je komentarišem, jer sam pošteđen i imam hranu obezbeđenu. Osvrnuću se na Filipa i na ponedeljak i žurku i ono jutros, jer ne mogu da gledam da se trudi da dobija poene tako što vređa druge i Aleks, tebe i treba da vređa jer ti je do pola devet bio na krvetu - rekao je Vladimir.

foto: Printscreen/Zadruga

- Teraš ovde ljude da pričaju, neka mi daju kaznu! Smorio si nas i ovde menjaš baterije pet godina i patiš da budeš vođa i da maziš klinke - ubacio se Bora Santana, koji se pokačio sa Mićom.

- Boro, sujetan si, psovao si dečku bubreg na dijalizi i imamo da pričamo. Tvoj problem je što ne možeš da k*raš, a ja mogu - vikao je Mića.

- Nisam ja kriva, ostavio mi je pedeset dinara i rekao kako ja iskačem iz torte, a ja mu ništa loše ne radim i nemoj da mi dolaziš na krevet, jer me psihički ubijaš i nisi mi zanmljiv - rekla je Aleksandra.

- Meni niko ne može da kaže koliko ću da pričam. Ako je bilo ko vas naterao da kažete bilo šta, onda ste vi ovce kojima može da se manipuliše. Sada ću reći šta mislim o Filipu i šta me nervira. Kada je bila kupovina ti si prvi bio na kapiji, to je prva greška, ajmo dalje... Ja se neću baviti terminologijom "Ne s*ri", on je jedva čekao trkače i dobitnice žene trkačice i definitivnio ne znam na koji način vi gledate na ovo, ali iz moje prizme meni ovo izgleda ovako! Mogu samo da kažem iz prizme rijalitija, lako je biti utorak veče biti lud, hrabar i darežljiv, i meni je zasmetalo što je minimum deset puta svakoj osobi rekao: "Nabijem vas na k*rac", na putu od kazina do ovde si pričao svašta i kako treba "pi*ati po nama". U trenutku kada je ušao ovde, bacio je prljavi džoger koji da nije bilo stuba udario bi Teodoru, budi čovek iako nisi normalan! Napolju postoji klip, gde ja sedim pored tebe i ti pet puta govoriš: "Nabijem vas sve na k*rac smećari, treba vas j*bati i pišati", nemoj sada da se dereš jer ne možeš sa mnom. On u tom klipu na dva metra od mene psuje sve nas, a to neko gleda neko naš, ti si sve video sem tebe! Sve to si govorio ničim izazvan si govorio, ako si u dobrim odnosima sa mnom, pijanog neću da te sprečavam ali kada si trezan ja ću ti reći i molim te da me izdvajaš iz mase, jer ću sledeći put gde ti nas nas nabijaš, ja ću tebe da nabijem na k*rac! Ovo ti obećavam, samo ako se desi da mene ne izdvojiš. Da li se sećaš kada si me zavo da se bijemo? Sledeći put kada to uradiš bićeš diskvalifikovan, jer ćeš da me udariš! - rekao je Tomović.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja sam bio super noćas i samo sam se sprdao, nisam ništa loše radio! Posle onoga sinoć trebate sami da se j*bete, jer žene se tuku i padaju, ovi kažnjeni ovi se biju i to ne vidite a mene vidite. To sam pričao iz besa kada sam gledao šta se dešava. Bio sam jako dobre volje, i ne sumnjam da sada ne govoriš istinu. I ne sećam se da sam te zvao da se bijemo - rekao je Filip.

- Da, rekao je pre neki dan kako smo sve žene k*rve i da trebaju da p*šaju po nama! - dodala je Sanja.

- Ti si mu rekao kako ti je dva puta promakao, i pozvao si ga da se bijete, ali sam ja mislio da je to neka fora vaša - dodao je Stefan.

