MARIJA SE PREVRĆE PO NIŠKOJ TVRĐAVI Janjuš progovorio o Miljani i Danijelu pa opleo po Tari i Ša! KATASTROFA! (VIDEO)

Marko Janjušević Janjuš otkrio je da je neraspoložen je neprestano razmišllja o svom klubu, ali i u kakvim je odnosu sa Majom, šta misli o vezi Miljane Kulić i Danijela, kao i šta mislio o odnosu Tare i repera Ša.

Prvo je prokomentarisao odnos sa Majom pole turbulentne veze.

- Najbolji odnos. Trenutno je nevidljiv, to mi je najbolji odnos u Zadruzi. Svaki dan pomislim da bi bilo lepo da popijemo kafu pa da me ištipa, baš mi to nedostaje - šalio se Janjuš.Treba da zaboraviš te trenutle s njom. Nema više onih zaje*ancije, dešavanja. Jutros ustajem i oni "U, a, čekam te ja". Niko da pita da li hoću kafu - žalio se Janjuš.

foto: Printscreen/Pink

- S kim si sada najbolji prijatelj? - pitalo ga je drvo.

- Dobar sam sa skoro svima, sa onim ludakom Carom, on nema dva grama mozga. Da ih ne nabrajam. Ima tih devojaka, prijaju mi. Nema mozga to, ko da se pobrine, ne znaju dva jaja da ispže. Nisu one krive, ja sam kriv, ja sam budala, što si bolji to sve gore. Tako mi i treba, vratilo mi se. Hranio sam četiri naduvane starlete. Baš mi nešto nije dobro, pothitno treba da se desi neka promena - rekao je Janjuš.

- Janjuš se ne zaljubljuje ni u koga. Ne interesuje me više. Trenutno ima ozbiljnih psihijatrijskih slučajeva. Nije zaje*ancija - nastavio je Marko.

Drvo je zatim pitalo šta misli o novom dečku Miljane Kulić, pa da prokomentariše njihov odnos.

Mislim da se Marija prevrće po niškoj tvrđavi. A mislim da su i njegovi familijarno oduševljeni svi. Prilično stabilna veza. Vidi se da se Miljana zaljubila. Trebaš biti ozbiljna glava da budeš zaljubljen u Miljanu. Jedva čekam da vidim klipove. Ma od sedam parova njih dvoje možda ostane. To ne zna se ko je sa kim. Jedna od ozbiljnijih veza možda Alen i Maja,ostale nigde veze - rekao je Marko.

Ko je prijateljska veza, primetio sam da ima jedna? Ja ne znam majke mi, da li sam ja ovako izgledao, ali ovo? Oni se svađaju kao da su dvanaest godina u braku. Gledam ovako, kažem i ja sam pogrešio, žao mi ga, znam da će proći loše. On ne može da se odvoji od nje, niti će moći do kraja rijalitija. On je ušao u neku sektu. Sve me podseća na mene, sve situacije koje priča, kako se vadi, kako objašnjava. Kako sam ja pokušavao da sklonim od sebe. Nije dobro uopšte. Jedina šansa je da ustane i da kaže:"Jesam, desilo se, otišao sam daleko, ovo ne vodi ničemu...". Ako bude ovako do kraja, ili neće biti ovde ili će biti katastrofa - pričao je Janjuš.

Potom je prešao na Frana i Paulonu.

- To je jedna od najturbulentnijih veza. Ona je ozbiljna za svoje godine, a on zaljubljen, nije svestan šta se uopšte dešavalo u njihovo odnosu. Tu nema sreće, njihove svađe su svakodnevne. Oni nisu jedno za drugo, neće funkcionisati zajedno kad izađu. Uvek će biti tih podbadanja. Oboje nisu normalni. Nije to veza. Paula kada izađe, saleteće je sa svih strana, neće on moći... Ma neće izaći zajedno. Fran je momak koji će tražiti devojke od 12, 13 godina. Nema tu persprektive, džaba - rekao je Janjuš.

Drvo je iznenadilo Janjuša kada mu je reklo da će se pobrinuti za njegov doručak ako mu oda jednu tajnu.

- Baš jutros, došla je Dragana i nešto mi pričala o Maji, rekla mi je da je ona u utorak na žurci plakala zbog mene. Eto - ispričao je Janjuš.

kurir.rs

Kurir