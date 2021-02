MISICA I KARIĆ PROGOVORILI O RASKIDU! Jovana i Stefan se SUOČILI, a onda ju je on uporedio sa IVOM: Skidam kapu Filipu Đukiću!

Jovana Ljubisavljević i Stefan Karić odgovarali su na pitanja Bore Santane i Rialde Karahasanović.

- Da li je bilo vredno ostaviti Luku i da li je Ana Korać glavni problem u vezi sa Stefanom? - pitala je Rialda.

- Moj ulazak u vezu sa Stefanom nema veze sa raskidom. Nije Ana razlog, već postupci koji u meni bude nesigurnost, i neke stvari koje za mene nisu korektne. I dogovorili smo da se malo odvojimo, da razmislimo. Mislim da on dokazuje neke svoje situacije, kroz neki inat, pokazuje svoju muškost. Niko nije dostojan da neko nekog menja, ali imam potrebu da kažem šta mi smeta. Sad možda on mene ne razume. Imamo normalan odnos sad, pa videćemo. Ja sam bila spremna da budem u ozbiljnijoj vezi, a on možda nije - pričala je Jovana.

- Da li si ti spremna da promeniš neke stvari za budućnost? - bilo je sledeće pitanje.

- Naravno, ja sam neko ko ne želi da pravi dramu, ali ne želim da trpim sve u sebi. Ne vidimo neke stvari isto, ali kao da zna šta će biti. Niko nije nikog ostavio - rekla je Jovana.

- Sebe hvatam da govorim i radim neke iste stvari kao i u prethodnoj vezi. Mene neke sitnice me izvedu iz takta. Ali bolje da završimo na vreme. S moje strane ja sam sve rekao. Ja sam težak čovek, i znam šta želim. Evo opet se ponavljam kao u prošloj vezi. U nekim situacijama me jako podseća na nju (Ivu) - rekao je Karić.

- Meni je najveći problem što nisam išao ovde redom i je*ao šta sam hteo. Skidam kapu Filipu Đukiću! - dodao je Stefan.

- On kaže, kad god je nešto lepo, on kaže da ga nešto preseće - rekla je Jovana.

- Ona je navikla da bude muško u vezi, i da vodi vezu, da bude dominantna, ali ja sam drugačiji. Za neke stvari ne može - rekao je Stefan.

- Da li ćete pokušati da se pomirite? - pitao ga je Bora.

- Ona nema poverenje u mene, nego sluša sve što pričaju drugi, i meni prevrće očima. A ako uđe Ana, naravno da ćemo da se družimo - rekao je Karić.

