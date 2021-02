RASKID JOVANE I STEFANA TRESE BELU KUĆU! Karić ustao pa pred milionima poručio misici: Ja volim iskrenost! OTIŠLA SI PREDALEKO!

Naredno pitanje pročitano je za Stefana Karića :"Čime te je Jovana toliko iznervirala, da si otišao sa žurke i pro veš?"

- Sedeli smo za šankom, i hteli smo rulet da igramo i mislili smo da će nam se posrećiti. Sve vreme mi je pričala da ja sednem a ona da stoji, i ja reko vidi nje jer je visoka, hoće da sednem. Moraće Brendon da mi pozajmi štikle - rekao je Stefan.

foto: Printscreen/Zadruga

- Mi smo se smuvali dok sam ja bila u štiklama, i bila je prazna stolica i ja sam rekla da sedne jer će on da igra - rekla je Jovana.

- Počela si i odmah si slagala! Tu stolicu sam ja doneo, jer sam video da potencira i zato sam doneo da bi i ona sela, ja da sam seo ne bih mogao da dohvatim sve brojeve. Mi smo počeli da igramo, i ona je ustala i sela preko puta mene i to je glavi razlog! - objasnio je Stefan.

- Mene su svi pitali zašto je otišao, ja sam rekla da je nervozan jer je izgubio na kocki - rekla je Jovana.

foto: Printscreen/Zadruga

- Stefan nema taj kompleks, ali mu to smeta u trenutku i znam sigurno i rekao mi je to za visinu i tu scenu. Jovana ima to da gleda ljude sa visine, i te stvari nekoga iritiraju, a kada te pogleda slediš se - dodala je Matora.

- Da mi je rekla je ljubavi, na štiklama sam nije lepo, ja bih skapirao jer volim iskrenost, a ne ovako lukavo i perfidno! Ti si otišla predaleko, i nemoj sada da lakiraš sve - dodao je Stefan.

Kurir.rs/M.M.

