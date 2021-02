SVE JE ZBOG RIJALITIJA! Ana Bulatović osudila vezu Miljane i Danijela, Kulićka joj odbrusila: Ove kokoške su ljubomorne! (VIDEO)

Naredno pitanje u emisiji postavljeno je za Anu Bulatović :"Zašto misliš da Danijel nije iskren prema Miljani?".

foto: Printscreen/Zadruga

- Oni su meni kao crtani film, i mislim da se foliraš! To za mene nije pravo i iskreno, tu nema zaljubljenosti nemojte da me zezate, to je sve zbog rijalitija, a ona to namerno radi Zoli jer ga voli - rekla je Ana.

- Ona ima pravo na svoje mišljenje koje je pogrešno, Miljana mi se sviđa i zato sam sa njom - rekao je Danijel.

- Ove kokoške su ljubomorne, i kada mu se digne imam da ih zovem da vide aždaju - rekla je Miljana.

- Sinoć si lepo govorio o Mini, da li je kasno za vas? - glasilo je pitanje za Cara.

foto: Printscreen/Zadruga

- Malo sam neukusan kada popijem ,i zasitio od Mine i Aleksandre i reako sam da mi je žao posle svega što sam joj uradio, ali ne želim da budemo zajedno. Mina je posebna po nekim stvarima, i mislim da ima potencijala da bude bolja, i mislim da jeste prekasno jer nismo jedno za drugo. Mislim da može da se ispravi i prošlost, i žao mi je ovo zbog bake i ona i ja bismo trebali da imamo bolji odnos, trebali smo da budemo bolji prijatelji - rekao je Car.

BONUS VIDEO:

Kurir