TEODORA POSTALA NAJVEĆA NENADOVA PODRŠKA! Ona našla način da ga oraspoloži i posavetuje: Ne pecaj se na komentare! (VIDEO)

Nenad Aleksić Ša sve više vremena provodi sa Teodorom Bilanović, jer mu ona pruža najveću podršku, pričajući mu upravo ono što želi da čuje.

- Ja imam svoja izlaganja i ova žena (Nadica) me prekida 20 puta. Zaboravim onda i kako se zovem. A ja znam kako plivam kroz sve - govorio je Ša.

- Lako je govoriti da se ne sekiraš, ali stvarno je tako, ne pecaj se na komentare - rekla mu je Teodora.

Podsetimo, nedavno je Nenad Aleksić Ša želeo da priča, Nadica Zeljković mu to nije dozvolila, te se sve pretvorilo u veliku svađu.

- Dragi zadrugari, hvala vam što me ovoliko volite ali sve prelazi drugarske odnose! Vaš život je samo rijaliti, ali ja imam svoj život i ja sam primoran da živim sa vama a vi znate kakvi ste, i da li ste dobri ili loši, a ja moje mišljenje znam! Ovde postoje osobe koje ne mogu da podnesu moje izlaganje, pa su izašli i ja ne komentarišem nikoga i ne kanalim vas za crnim stolom, ja da se čupam i da se branim ne mogu, pokušao sam i da odem ali sam skontao da mi je bolje da zaradim svoje pare. Vi niste bitni ovde, vi samo popunjavate neke rupice, a ovde je par ljudi koji igraju rijaliti a svi ostali niste bitni. Svi imate pravo da me komentarišete, ali kada neko bude imao činjenice ja ću da priznam ili ne i sve to kao grickanje ušiju, ali ja mislim da za sve postoje lepše reči! Svi ćete se kačiti na neke bitnije teme, ali ispadate budale napolju, ali svakako imate pravo da radite šta hoćete, ja znam kakva su moja osećanja prema mojoj ženi, ali i prema Tari. Možda sam ja čudak i ja ne mogu da se sastavim sa brda ljudi, i ne volim masu. ja sa Tarom mogu da se družim, ona je meni super, ali imam ja i Matoru, Sanju i Anđela ali ona mi najviše odgovara. Ovo što ja sada pričam, ja tako i mislim i da ne budem prost, moram da kažem da me ništa ne zanima! - rekao je Ša.

- Ša ti si budala koja nju naziva prijateljiciom, i želim ti da izađeš sa svojim novcem i ja ti želim ovakvu prijateljicu sa svojom ženom svaki dan. I da budeš Fifi, i da te pljuje i ženi si zabio nož u leđa. Upao si u strujno kolo bez osigurača - dodala je Nadica.

Kurir.rs/M.M.

