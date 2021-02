MOLIM SE ZA OČEVO POKAJANJE JER JE UBIO ČOVEKA! Dragana prvi put ispričala cimerima celu ŽIVOTNU priču, pa zajecala na sav glas!

Manekenka Dragana Burmazović sa cimerima u rijalitiju prvi put podelila je svoju životnu priču, a još pre ulaska u "Zadrugu" saznalo se da nije imala ni malo laku sudbinu.

Naime, u toku je "Igra istine". Sledeće pitanje je postavila Ana Bulatović.

- Šta ti misliš ko je napisao pesmu za Maju - glasilo je pitanje za Đedovića.

- Vladimir Tomović - rekao je Đedović i postavio pitanje:

- Čuo sam sve o onome što nisi ti htela da kažeš ono što si pričala sa mnom i Marijom i sada bih voleo ako možeš to javno da kažeš - pitao je Marko Draganu Burmazović.

- Je l možeš ti da kreneš, a ja ću da nastavim - rekla je Dragana.

- Sve što je izašlo je da je jedan čovek nastradao od strane tvog oca, a on je dao bubreg tvojoj sestri - krenuo je Đedović.

- Pre ulaska ovamo svi ste me pitali da li ima nešto što ne želi da se iznese, ja sam rekla da je to ta priča, ja nisam htela da pričam o tome zbog svoje porodice i zbog svoje sestre i neću iznositi detalje. Moja sestra ima problema sa bubrezima, zbog mojih mi je najžalije. Imam 5 sestara, jednoj su pre 14 godina stali bubrezi, 2006. godine su joj stali bubrezi, 2007. godine otac je ubio tog čoveka od kojeg je sestra moja dobila bubreg. Srećna sam bila to su me podigli da ispadam u nedelju, da ne bih potegla ovu priču. Najžalije mi je što moji ovo slušaju. Moj otac je ubio tog čoveka, a samo on zna što je to uradio, on je jako preke naravi - pričala je Dragana.

- Alo bre ne moraš to da pričaš, niko ne može da te tera. Koga boli ku*ac, to je njena stvar - ustao je Janjuš.

- Nas milioni prate ovde, ja nisam želela o tome da se priča. To jeste istina, on samo to zna, ja nemam odnos sa njim da mi to kaže. On priča da je to bila samoodbrana. Moji roditelji su bili kod njega (čoveka koji je dao bubreg Draganinoj sestri) u gostima, i tada je moj otac bio grublji prema mojoj majci, a taj čovek je ustao da je zaštiti i njemu je to zasmetalo. Otac je njega ubio posle par dana. Ja ne smem da se suprostavim kada on bije moju majku, jer je on takav čovek. Njemu u brak niko ne sme da se meša, pa čak ni ja kao dete. Moji se nikada nisu razveli, moj otac je 2007. godine otišao u zatvor, dobio je 14 godina, odležao je 12 godina, ja njega ne opravdavam nijedne sekunde. Meni je žao tog čoveka, ja sam imala 9 godina kada se to desilo, a tog čoveka se sećam - otkrila je Dragana.

- Molim se za njegovo pokajanje, i teško mi je jer on ne zna kakvo ja mišljenje imam o ovome, ne želim da mi zameri, on se vratio a majka i on su zajedno, i nadam se da se promenio. Biće mi teško da se po izlasku odavde suočim sa njim jer nikada o tome nismo pričali - ispričala je Dragana.

Kurir.rs/I.B.

