ZOLA BRENDONU ZAPRETIO TUŽBOM! A onda bivšu nazvao egoistom: Tomović odmah imao OŠTAR KOMENTAR! (VIDEO)

Lazar Čolić Zola je ustao za crnim stolom i zapretio Brendonu tužbom.

- Oni ljudi što su sinoć podignuti su podignuti jer su imali najmanji broj glasova, a ne zato što su oni nešto bitni. Neka moj advokat tuži Brendona, zbog pokušaja ugrožavanja mog ličnog zdravlja. Rialda pokazuje dominaciju, i zato ljudima upada u oči, samo da kažem - počeo je Zola, pa dodao:

- Navešću tri osobe, Moniku, zbog nekih stvari i hrane, i ono njeno kada priča o životnim stvarima i ostalo. Broj dva ću da navedem, Miljanu Kulić, jer imam pravo da je navedem - rekao je Zola.

- Opet se kačiš Zola! - dodao je Tomović.

foto: Printscreen/Zadruga

- Pa neki ljudi konstantno započinju neku priču sa mnom, a treća osoba jeste Bora Santana jer je on neko ko u većini situacoja, slavlja, emisija i to, dovodi sebe, da bude egoista, da s emnoge stvari vrte oko njega,a to je za mene pozitivni smisao! - rekao je Zola.

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

Kurir