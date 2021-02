ĐEDOVIĆ ISPITIVAO ANU O BIVŠEM OŽENJENOM DEČKU: Majka me je psovala kada sam se dopisivala sa njim, njegova žena me je VREĐALA!

Ana Bulatović i Marko Đedović su porazgovarali o njenom odnosu sa bivšim, oženjenim dečkom, ona se prisetila početaka romanse sa svojim, sada već bivšim momkom.

- Moji su ga znali, jer sam radila sa njima. Nisu mi ulazili u kući, ali su on i pevač dolazili po mene. Majka me stalno psovala kada sam se dopisivala sa njim, i nisam htela da joj kažem ko je to. Otac me isto psovao, a 24 sata sam bila na telefonu, i onda sam se ja vezala za njega, i jedno veče smo se poljubili, i taj poljubac je bio najlepši na svetu - rekla je Ana.

- Jesu te tvoji pitali za to vreme, jesi li imala momka? - pitao je Marko.

- Ne, ne, ja sam pričala da nemam nikog. Oni znaju da ja teško nalazim momke, jer imam svoje vizije. I kako se zove, i onda me majka pitala, i posle poljupca sam se sve više zavozala, i posle mesec dana, mi smo spavali. E onda je posle sve krenulo, i nismo mogli da se razdvojimo. Njega je žena provalila, kada je njegova žena izvukla listing, i ona me pita, kao da je juče bilo... Pitala me da li imamo išta, i ja tu preuzmem krivicu na sebe, ja nisam htela da ga razvedem i to. I ja ga odbranim, i sve, međutim, to je sve dalje išlo, pa je on priznao, pa smo se nas dve čule, i znala je da me uvredi, ali je imala pravo - rekla je Ana.

- Jeste se čuli pre ulaska? - pitao je Marko.

- Jesmo - dodala je Ana šapatom.

