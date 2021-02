LAKIĆEVA SESTRA RASKINULA S DEČKOM: Ceo rijaliti bruji o RAZLOGU! Tirke ima burnu prošlost i vređa Nedinog BRATA?!

Neda Lakić i Aleksandar Bjelanović Tirke raskinuli su, a pravi razlog njihovog kraha ljubavi otkrila je Nina Prlja.

Naime, Nina smatra da je sve počelo zbog Tirketove prošlosti.

"Ja znam šta je u pitanju. Oni su raskinuli jer je voditeljka pitala Tirketa nešto vezano za njegovu prošlost. Tirke je rekao kako to izmišlja Nedin brat Nikola, ali ga je Neda branila", objašnjava Prlja.

foto: Printscreen/Happy

Mnogima je bilo čudno to što je Nedina mama Marina tako brzo prihvatila Tirketa a ranije ga nije podnosila organski.

"U tom trenutku je Tirke skočio i rekao kako su i ona, a i njen brat k*rtoni", objasnila je Nina. Tirke se pobunio i rekao kako to nije istina, a Neda je potvrdila da on to nije rekao.

foto: Printscreen/Happy

"Nije tačno! Neda laže jer ne želi više da se svađa sa njim", dodala je Nina.

Strogo pouzdan izvor tvrdi da je ona znala da veza neće opstati, pa se zato nije ni mešala.

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir