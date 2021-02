LOŠ DAN ZA MILJANU! Najpre je na Kulićevu pobesneo Bora, a onda ju je dečko BRUTALNO izvređao: Tvoj karakter je NULA! (VIDEO)

Bora Santana besneo je zbog incidenta sa mašinicom za šišanje, a za nestanak iste optužio je Miljanu Kulić. Bora je divljao, dok se Miljana pravdala.

foto: Printscreen/Pink

- Sad ću da razvalim mašinicu, boli me ku*ac! - ljut je bio Bora.

- Boli me ku*ac, neću da se šišam do kraja. Znaš koliko me zabole za mašinicu, razvalim i ćao! - pričao je Santana.

- Kažem ti zakuni se u majku i Željka - tražio je Bora priznanje od Miljane.

- Neću više da se kunem, kad sam ja nekome nešto ukrala - uzvratila je Kulićeva.

foto: Printscreen/Pink

Danijel Višić, Miljanin dečko, ušao je u konflikt sa njom, jer je nije odbranio od Bore.

- Šta, treba da ga udarim, ti posle ideš i ljubiš se sa njim, to što je tvoj karakter - nula! Juče si pljuvala Janjuša, pa se ljubiš sa njim! To što si ti bolesna u glavu! - odbrusio je Danijel.

Kurir.rs/S.M.

