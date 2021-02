MAJO, KUPI VLAŽNE MARAMICE! Janjuš dao bivšoj mali budžet, surovo je prozvao, a u sve umešao i ČORBU! (VIDEO)

Marko Janjušević Janjuš priveo je kraj svoju podelu budžeta, a svi su željno čekali da vide koji će novac dobiti Maja Marinković.

"Jedan budžet fali, e sad... Mali budžet, sledeći, dajem... teška srca, da mi je neko pričao da ću mali budžet dati Maji Marinković, nikad u životu ne bih verovao, ali došao je i taj dan da moram da dam mali budžet, ne zaslužuje veći. Želim da kupiš što više maramica vlažnih, one su 200 dinara, kupićeš pet pakovanja, a ako bude trebalo, ja ću ti dodati za još. Sad ti treba mnogo čorbastije, ja bih voleo da bude i ukusnije i čorbastije", objasnio je Janjuš.

"Hvala, ja sam svakako navikla na mali od tebe! Ja sam ti ovoliko davala na taksi", poručila je Maja.

"Sledeći mali budžet Čorbica, ili Cica, ili Grofnica, ali prema meni je Čorba, kao sa početka. Nemamo nikakvu komunikaciju, on zna kakvi smo bili na početku, ne dira me, ne priča o meni. Preporučujem ti da se ne mešaš u moje stvari, odnos sa devojkom pored tebe me ne interesuje, niti vas komentarišem, niti ćete to doživeti do kraja rijalitija", objasnio je Janjušević.

