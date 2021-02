ZADRUGARI OSUDILI MIŠELA ZBOG MLAKE BORBE ZA KRISTIJANA: Pevač se pravdao, dok su ga svi argumentima POKLAPALI! (VIDEO)

Za crnim stolom ustao je Mišel Gvozdenović da objasni njegov komentar za Kristijana Golubovića, kada se birao novi vođa danas. Problem je bio to što je jedan od kvaliteta koji je naveo kao argument za izbor, bio taj da on najbolje održava toalet, i da najviše čisti od svih.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja sam rekao za njega sve najbolje, hteo sam da bude vođa, jer mi je najbliži, i uvek je najurednije kad je on vođa. Od žena sam rekao Ana ili Milica - govorio je Mišel.

- Ja sam bio ubeđen da će Mišel da se izbori za Kristijana. Nije jedini razlog čišćenje - rekao je Čorba.

-Meni je žao kada čujem to od najbližih. Ovde sam... - pričao je Golubović, kada je prekinut.

- Ja sam rekao da je on autoritet i da je dobar za sve, a nisam pominjao baba se*u! - branio se Mišel.

foto: Printscreen/Zadruga

- On je rekao da bi da ide na sigurno, jer je više puta bio vođa, i da se pokazao u svakom smislu kao najbolji - rekla je Dragana.

- Slušam sve vas, oni misle da će Kristijan da radi za njih. Predstavljaju ga kao higijeničara, kao čistača, a ne koliko je on tu za savet, za kolektiv - govorila je Rialda.

- Hteo sam da bude vođa Mišel, da se odmori, da se osveži. Ja znam kako diše ovaj program i status i interakcija. - nastavio je Golubović.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ako on nije bio sposoban da se izbori za to... Mišel je pravi prijatelj Kristijanu, u to nema sumnje. Ja sam sto puta bolji sa Kristijanom sad. Mišel je trebao da pokaže stav od prvog dana - rekao je Tomović.

