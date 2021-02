DA SE NJOJ NEŠTO DESILO JA BIH IZAŠAO IZ ZADRUGE! Janjuš otvorio dušu, pokazao da mu je i dalje stalo do Maje: Ona briznula u PLAČ

Vladimir Tomović je u razgovoru sa Markom Janjuševićem Janjušem otkrio da je Maja Marinković izvedena iz Zadruge, a onda se oglasio i Taki pa otkrio šta je istina. A sada je Janjuš ustao za crnim stolom i pokazao da mu je i dalje stalo do maje, a ona je briznula u plač.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ne znam ko je taj ko može da pomisli da se ja nekoga plašim, to nema veze sa tim. U jednom trenutku sam pitao ljude da li nisu dobili šta su očekivali, tri osobe se javilo. Ja sam delio budžete ljudima sa kojima provodim najviše vremena i koji su mi dali velike budžete. Ljudi koji su mi dali male budžete, vratio sam im malim. Što se Maje tiče, imao sam dve opcije, da joj dam veliki ili mali budžet, odabrao sam mali jer da sam dao veliki, bila bi situacija "Eto, daješ joj veliki budžet". Dao sam joj mali budžet, jer se dešavalo sve što se dešavalo. Objašnjenje mi je na kraju preselo, to mi je najgore bilo, sa tim komentarom za maramice. Neko možda i zna zašto tako mislim. Preselo mi je ceo dan i te pare koje su mi nestale, nisam razmišljao o njima, nego o situacijama koje nema veze sa rijalitijem. Teško je podneti neke stvari, nije mi do komentara - objasio je Janjuš.

- Ne znam šta da kažem... Nisam očekivala da će da izgovori onakve reči. Nisu lepe stvari neke koje sam mu uradila, ali on je pokazao svoju nemoć u tim komentarima - rekla je Maja.

- Moram da kažem, postojala je solucija da dam mali budžet i da ne progovorim ništa. Za te maramice postoji jedna priča, zato sam ih komentarisao. Ja je nisam uvredio, samo sam joj rekao da će joj biti potrebne zbog plača. Kada sam krenuo do prodavnice, Tomović me je pitao da li sam čuo šta se desilo sa Majom, da je izvedena i da je počela da vrišti - nastavio je Janjušević.

- Nisam vrisnula - dodala je Maja.

foto: Printscreen/Zadruga

- Meni je tako preneto. Kada sam mu rekao, video sam da mu nije dobro, a ni da Čorbi nije bilo dobro - dodao je Tomović.

- Ja sam došao ovde, prišlo mi je troje ljudi, kao da se desilo nešto najgore. Ja sam onda vratio film, pitao se da li je moguće da sam ja rekao nešto kroz ironiju, a da se njoj nešto desilo, pa ja bih izašao iz "Zadruge". Zamisli, ne daj Bože... Izlazi Kristijan iz WC-a i rekao mi je nešto, ja sam bio katastrofa - priznao je Janjuš.

- Ja sam mislio, da je Taki, daleko bilo umro. 90% ljudi je tako pomislio - rekao je Kristijan Golubović.

- Kada sam se vratila, nisam bila ni pola sata, ušla sam u pab, Đedović i Čorba kao da su videli duha. Đedović mi je rekao da je Janjušu bilo loše, ja sam otišla i rekla mu da se ništa nije desilo, oči su mu bile pune suza. Videla sam da mu nije bilo svejedno - rekla je Maja.

- Janjuš je bio uznemiren, rekao mi je da je dovedem kod njega. Maja kad je ušla, bila joj je normalna faca. Rekao sam joj da ode kod Janjuša da mu objasni u čemu je stvar. I ona se zbunila, nije znala o čemu se radi - dodao je Kristijan.

foto: Printscreen/Zadruga

- Miljana nas je isparanoisala, jer je mislila da je Maja vrištala - rekao je Đedović.

- Da se nešto desilo, ja bih napustio rijaliti. Ne bih mogao da funkcionišem. Ne bih mogao da se nosim sa tim, ne bih bio ja... Ne bih mogao dan da provedem. To nisu stvari za zezanje. Ja sam vratio film, za te maramice... Zamisli to da mi se desilo... Tako sam se osećao, nema šta da izmišljam, tako je bilo - rekao je Janjuš.

- Zbunila sam se kad sam mu prišla... Nismo dugo vremena porazgovarali normalno, bio je izgubljen, oči su mu bile pune suza... Ne znam... - dodala je Maja i krenula da plače.

- Kada mi je prišla, pitao sam je da li je sve u redu, ona se nasmejela i rekla da je sve u redu. Ja sam joj rekao da ne radi prave stvari... To joj je i Đedović rekao. Rekao sam joj da treba da izbori sa svim ovim, da nastavi... Da mi je drago da se ništa nije desilo i to je to - zaključio je Janjuš, a Milan je najavio pauzu za reklame.

