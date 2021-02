ZERINA I DRAGANA MISICA OČITALE ANI BUKVICU ZBOG TOGA ŠTO SE POVERILA PEVAČU O AFERI! Ona poručila: Ja verujem Mišelu! (VIDEO)

Ana Bulatović je nakon razgovora sa Mišelom Gvozdenovićem došla u pušionicu i otkrila Zerini Hećo i Dragani Burmazović da je pričala sa njim o svojoj aferi sa oženjenim muškarcem. One su je iskritikovale, jer su smatrale da nije trebalo to da uradi, jer će ispasti da potencira tu priču.

- Ja verujem Mišelu - pravdala se Ana.

- I Marku si verovala. Što meni nisi ispričala? Ako ti kažem prestani, prestani - poručila je Zerina.

- Ja sam imala potrebu Mišelu da kažem, ako me izigra... - nadovezala se pevačica.

- Mi pričamo o potenciranju priče - istakla je Dragana.

Inače, Bulatović bila je potresena zbog toga što je Marko Đedović izneo detalje njenog odnosa sa oženjenim muškarcem. Ana je odlučila svoju priču ispriča Mišelu Gvozdenoviću i do najsitnijih detalja.

- Da li ti misliš da je on uzeo stan da biste vi provodili vreme? - pitao je Mišel.

- Ne, on je rekao da će da uzme stan da ode, nisam ja k*rva. Rekao je da će da reši to. Da, pričao mi je da je hteo da napusti ženu. Dešavale su se razne situacije, zvala me je njegova majka, pričala mi da me on mnogo voli. A njegova žena je otišla kod svojih, pa se vratila, on je od mene krio to mesecima - rekla je Ana.

- On nije znao na koju će stranu - prokomentarisao je Mišel.

- Ta noć je bila noć koja je prelila moju čašu. Htela sam da ga otkrijem kod žene, da tražim pomoć čak i od nje. Nisam mogla da imam novog dečka, jer sam se vukla sa njim godinama. Istina je da sam ja krenula tamo, ali šta stoji iza toga, moja muka. Zvala sam ga, rekla mu: "P*čko, gde si, krenula sam ka tvojoj kući". A on bio kod svoje kuće. Upalio kola samo da bi izgledalo kao da je bio u gradu. Ja zovem njegovu ženu. Dok smo se nas dvoje svađali, ona se izmigoljila, pozvala njegove. Ja sam plakala, oni me napali. Pričali mi da ga odvajam od porodice, ja sam govorila da nije istina. A ona stoji mrtva hladna. A on me brani, ona ga pita što me brani - nastavila je pevačica.

