MILJANA OTKRILA SVE DETALJE BURNOG RASKIDA SA DANIJELOM! Rekao mi je da ćemo se pomiriti ako DOPUZIM DO NJEGA na kolenima!

Drvo mudrosti pozvalo je Miljanu Kulić u Rajski vrt, te je ona odlučila da progovori o raskidu sa Danijelom Višićem, kao i situacijama u Beloj kući.

"Ljudi su dolazili i govorili mi da idem da vidim sa kim leži u krevetu. Tamo je bio sa Sanjom, smejali su se, ponizio mi je. Prala sam mu stvari, i onda reko što bih se ja mučila. Sve stvari sam stavila u kafu i uzela svežu kafu i prosula po njima. Stavim mu sve u korpu i dam, i onda je počeo da me vređa: "K*rvo, j*baću ti sestre, one su k*rve kao i ti i tvoja majka". Svašta mi je rekao. Lupao mi je na vrata, govorio mi je da ćemo se pomiriti ako dopuzim do njega na kolenima", pričala je Miljana i dodala:

foto: Pritnscreen

"Stavila sam tačku na taj odnos, i to je završena priča. Nema više prostora za pomirenje. Na najstrašniji način mi je vređao porodicu. Rekao je da nikad neće uvrediti moju majku, a to je uradio. Posle pet dana je pokazao svoje pravo lice. Vređao mi je sestre. On se meni svideo, zaljubila sam se, ali da sam ga i volela najviše na svetu, tim rečima za sestre me je odbio i ne interesuje me više".

foto: Printscreen

