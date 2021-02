NISMO JEDNO ZA DRUGO, ALI JA SAM HTELA DA OVO TRAJE DUGO! Jovana se rasplakala zbog Karića, nije mogla da se smiri zbog RASKIDA!

Jovana Ljubisavljević je takođe otvorila dušu o problemima sa Stefanom Karićem, u početku neznajući da su dobili nagradu odlazak na Rajsko ostrvo. Drvo mudrosti odmah je upitalo misicu o problemima sa Karićem, a onda je otvorila dušu i priznala sve.

- Vrtimo se u krug i ne mogu da verujem da ne možemo da funkcionišemo tri dana, a da se ne posvađamo. Mislim da mi traži bilo kakvu manu, samo da bi me ostavio. A ja ne mogu to ostavljanje na dnevnom nivou, ne mogu sama!

-- Šta su stvari koje si smetaju? - upitalo je Drvo.

foto: Pritnscreen

- Postoje devojke kojima se dopada, meni to nije smetalo u početku, ali vremenom kako sam ga posmatrala... Na devojkama je kako će da se ponašaju ,da li je njih sramota jer je on ovde zauzet. Ali kada bih i kroz šalu provukla to što sam primetila, onda bi on udario na mene da ja gledam ovog ili onog, onda oni epiteti koji idu za mene, meni to ne treba, da neko ko je moj, priča takve stvari, a onda se povuče, pa pokuša da me shvati, ali ja stvarno imam toleranciju, da napravimo kompromis, može da mi kaže da nisam u pravu, ali on odmah stisne zube, gura me, mene nikad niko nije gurnuo kada pokušam da ga zagrlim, ja kažem neću da se ponižavam, ali ja se osećam kao da samo ja želim da gradim. Te žene koje su zaljubljene u njega i koje rade namerno neke stvari, da bi me isprovocirale, davanje nekih stvari lično njemu - ispričala je Jovana.

- Ko su te žene? - upitalo je Drvo.

foto: Pritnscreen

Nema potrebe da ih uplićem to, neke su izjavile to, neke su prećutale... Nataša je jedna od njih, tu je ekipica koja prati sve to, kada bih ja gledala u nekog ko je zaljubljen u mene, kada bi svesno gledala, ja bih verovatno bila u jezeru. Onda puknem tako što plačem, ne valja ništa šta radim, verovatno nismo jedno za drugo, ali ja sam htela da ovo traje ne samo ovde nego i napolju, a mene majka nije rodila da ja trpim neke stvari, ali ja trpim i te kako! Moja odluka napolju bi bila definitivno da je kraj, ali ovde ne znam, videćemo. Ja idem za njim, mene to već počinje da me nervira, sigurna sam da on to ne bi uradio, ali ja ću izdržati kao do sada, sve, neka bude on taj koji odlučuje! Neću mu više davati prostora da mi nađe manu, nema potrebe da naši roditelji to gledaju - rekla je misica sa suzama u očima.

- Primetio sam da si sinoć bila tužna, ispričaj mi malo o tome - reklo je Drvo.

- Da, htela sam da se provedem, ali on je onda uzeo da kocka, ja sam rekla Ša da nemam sa kim da stojim. Osećam se u društvu devojaka kao višak, to mi se nikad nije desilo! Bila sam tužna, jer dok on kocka, ja nisam imala drugarice, osim Sandre Rešić, malo sam tumarala, osećala sam se glupo, nit mi se igra, nit mi se peva, stala sam sa Ša, dok Tara nije došla, pa sam igrala sa njom na silu. Prišla sam mu da pričamo, on se pomerao, Bože me sačuvaj, to mi se u životu nije desilo - pričala je Jovana u suzama.

- Sve što radi, govori da njemu nije stalo, treba da pričamo, okreće mi leđa... Ali ja ću se truditi, jer ja ne odustajem - za kraj je zaključila misica.

Kurir.rs/I.B.

