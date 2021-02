TI SI IGRAČKA SA KOJOM VOLIM DA SE IGRAM, KAO KUĆNI LJUBIMAC SI MI! Čorba ponižavao Maju kao nikada, a njen potez sve IZNENADIO!

Maja Marinković ponovo je bila ponižena od strane Milana Jankovića Čorbe, pa i nakon što mu je zapretila da ako nastavi, neće više pričati sa njom, istog trenutka je pogazila svoje reči.

foto: Pritnscreen

- Meni se druženje svodi sa tobom na tvoje psihičko stanje, na tvoju kosu, vozimo se, ne osećam tenziju, a tebi se druženje sve svodi na to (s*ks). Ona je moja lepa igračkica, sa kojom najviše volim da se igram, kućni ljubimac! Kućni ljubimac je ljubomoran na... pa hoću da imam... - ponižavao je Čorba.

- Nemoj da mi se obraćaš, budeš li to još jednom izgovorio! - zapretila je Maja, a on je to ponovio.

