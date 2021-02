MAJA OTKRILA SVE O ODNOSU SA ČORBOM! A onda se osvrnula na TUGU koju je osetila zbog Janjuševih emocija: Bilo mi je TEŠKO! (VIDEO)

Maja Marinković i Čorba su ležali u ekonomskom dvorištu, a prekinuo ih je Bora Santana, koju je Maju pozvao u "Amneziju", gde ju je upitao da li je plakala sinoć zbog Čorbe prosle žurke i u kakvom su odnosu.

- Imamo prisan odnos, družimo se, nismo u vezi. Nisam plakala. Presvukla sam se i otišla u pab i to je sve. Nisam tad plakala, plakala sam na "Pretresu nedelje", kada sam se uznemirila zbog priče sa Janjušem, ne znam odakle ta tema. Plakala sam zbog Janjuša, jeste mi bilo teško, ne samo što je njemu teško. Ja jesam jaka, ali ne znači da nemam pravo da imam svoje momente. Ne moram da budem nasmejana 24 časa. To je to. Emotivnija sam i jer imam ženske probleme - rekla je Maja.

Inače, Maja Marinković je nedavno izvedena iz Zadruge, a tim povodom se oglasio i njen otac Taki.

- Istina je. Morao sam da je vidim zbog nekih porodičnih problema. Produkcija mi je izašla u susret, jer nije nimalo naivna situacija. Rekao sam joj sve što sam imao. Evo ljudi me zovu da me pitaju da li sam živ, jer su se učesnici uplašili da mi se nešto dogodilo, pa je zato izvode. Sve je okej. Živ sam (smeh). Nije trebalo da priča o našem susretu u pabu, ali razumem je što jeste, da ljudi ne brinu - rekao je Radomir Marinković za Srbija Danas.

