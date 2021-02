ZOLA I DANIJEL SE POZNAJU, SVE JE BILA TAKTIKA? Bora frapirao Miljanu kada joj je otkrio ovo: Nastao novi okršaj BIVŠIH PARTNERA!

Miljana Kulić bila je naredni gost u emisiji radio "Amnezija", a voditelj Bora Santana joj je otkrio da se Zola i Danijel poznaju iz spoljnog sveta.

- DJ Zola i Danijel se poznaju iz spoljnog sveta i ovo je sve deo taktike - rekao je Bora.

- Nemam komentar, ljudi su spremni na sve i svašta. Hvala Bogu da se taj odnos prekinuo. Sve se ponavlja, to sam pričala i u intervjuu i sa Đedovićem. Žao mi je što sam mu uništila stvari kao i Zoli, trebalo je samo da mu dam hranu i završim priču. Pričao mi je da mi je vagina ovoliko široka, da tri crnca ne bi mogla da je zadovolje, da će poređati moju mamu i sestre, da će im urinirati po faci, da su one najveće niške k*rvetine, da su mi sestre narkomanke, za sve to ide tužba. Ja ne znam da se bijem, tata me nije učio. I Zola je govorio da mu je zlatan, on je njegova loša kopija - rekla je Miljana, a onda je stigao Danijel:

- Opet nosiš Versaće, da li je to zbog Marije Kulić? - pitao ga je Đedović.

- Ne, ja to nisam ni znao da ona nosi, ovde su mi rekli. Izvinjavam se Miljaninim sestrama i njenoj mami. Svako bi tako uradio. Ja ne mogu da verujem da neko uništava lične stvari zbog toga što neću da budem sa njom. Molila me je da imamo s*ks - istakao je Danijel.

- Što se Zole tiče, to je šala, ne poznajemo se mi. To je sprdnja. Stvarno se ne poznajemo - dodao je Višić, koji se smeškao.

- Jesi li siguran? - pitao je Bora.

- Siguran sam - odgovorio je on.

- Ja sam Zolu volela preterano, spremala sam mu sve. Sada ga apsolutno ne volim, ne planiram da se mirim sa njim. Nemam ni prema Danijelu emocija posle svega što je rekao za moje. Da je samo meni rekao k*rvetino, ja bih mu oprala stvari, ali pošto mi je vređao porodicu, zbog toga sam to uradila i nemam trunku griže savesti. A to da li se poznaje, sve što su mi govorili zadrugari, to mi sada i on priča. Rekao je da neću dobiti njegov k, da mu je zlatan, a pre toga je pričao da ćemo imati odnose koji traju tri sata, da jedva čeka. Jesam ga pipnula, samo da bih proverila da li je homoseksualac - dodala je Kulićeva.

- Ucenjivala me je, htela je vezu odmah. Da sam je upoznao, video bih da je bolesna i ne bih ulazio u vezu sa njom. Još veća greška bi bila da sam imao s*ks sa njom, hvala Bogu i meni što to nisam dozvolio - zaključio je on.

- Sve će se videti, nemam razloga da lažem - istakla je Miljana.

