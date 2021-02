NIKADA ME NIKO NIJE OVAKO POVREDIO! Miljana i Danijel otvoreno pričali o RASKIDU, Kulićeva ipak prešla preko SVEGA i oprostila mu!

Nakon svađe i pomirenaj za crnim stolom, Miljana Kulić otišla je u rehabilitaciju kako bi porazgovarala sa Danijelom Višićem.

- Danijele, niko me nikada nije ovako povredio kao ni moju porodicu. Zola ovo što me je branio on se sladi, on je meni postavljao datume i ultimatume i nije nikada bio pravi muškarac. Ustao je samo zbog naroda, da bude kako je on dobar i nije tužan jer smo raskinuli i jako si me uvredio - rekla je Miljana.

- Ja se izvinjavam tvojoj porodici i tvojim sestrama, jer ja sam dobio nervni napad i ja ništa od toga ne milsim,ali i nikada to nisam doživeo. To je sve bilo u besu i je se kajem, jer ja ničiju porodicu nikada nisam uvredio i ne spuštam se tako nisko! Ja se kajem i izvinio sam se dva puta, i sada ću opet jer ja nikada onakav nisam bio, ali si me izbacila iz takta, nadam se da možeš da oprostiš ispao sam klošar - rekao je Danijel.

foto: Printscreen

- Šta je bilo na žurki sinoć? Priznaj i ja ću ti sve oprostioti i ako sam ti bila sprdnja - rekla je Miljana.

- Nisi mi bila sprdnja, svidela si mi se i mi ćemo sada da se pomirimo i niko me ne zanima i sledeće nedelje idem kući i ja nemam koriosti od tebe, jer mene to ne zanima! - dodao ej Danijel.

- Ja sam bila srećna i videla sam te da ležiš pored Sanje, trebali smo da se dogovorimo za pesmu, još si rekao i Janjušu da ja nisam u vinklu - dodala je Miljana plačući.

- Ja sam težak naporan i razmažen, i zato nemam dugu vezu i problem je u meni. Oni misle da nismo spavali jer se ja tebe gadim, i toi nema smisla i sada te brane. A mi ga nismo imali jer ja tebe pošptujem, i da se to desilo bili bismo Maja i Čorba, kao i Karić i Jovana! Da me je neko još juče dirao ja bih nekoga ubio, pa sam zato otišao na žurku da se oporavim! Ja sa se sprdao sinoć sa sanmjom da bi ti se osvetio zbog ponašanja, i ja ću da polomim ovaj sat kada izađem, jer mene novac ne zanima - dodao je Danijel.

foto: Printscreen

- Nečeš ništa da polomiš, ne možeš tako da se ponašaš! Kada moja mam uđe da li ćeš joj se izviniti? - pitala je Miljana.

- Naravno, jer ja to ne mislim i nadam se da ćeš mi oprostiti, znam da ne možeš da zaboraviš. I da mi se sviđa neka ja bih tebi to reko, a ovo što drugi pričaju, samo ti pune glavu! - rekao je Danijel.

- Dobro, ja ću da ti oprostim ali te molim da mi ne vređaš porodicu i samo se izvini mojoj mami! Da li hoćeš ti meni da oprostiš za stvari? - govorila je Miljana.

- Naravno, i nema potrebe da pereš stvari! A sat ću polomiti jer ja nisam sa tobom iz koristi i ti još poveruješ! I neću ipak da polomim sat, mene je bes savladao i to nisam bio ja, i mnogo mi je teško i napio sam se od muke kako ne bih mislio na to. ja sam kriv za sve, ispao sam nešto što nisam i ne znam šta da ti kažem. Meni je preleop sa tobom, zanči prelepo ali ta promena raspoloženja mi nisu okej, i svi me napadaju i pričaju mi akko ćeš me ubiti i sve si radila za mene i prema meni si savršen! I da smo bili duže ja bih se zaljubio - govorio je Danijel.

Miljana Kulić nije mogla ipak da ostavi Danijela Višića tako lako, pa je nakon izgovorenih reči i plakanja, došla da ga poljubi za laku noć, očekujući normalno stanje sutra.

- Laku noć, obraduj me ujutru - rekla je Miljana.

Kurir.rs/I.B.

