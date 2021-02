FOLIRANTU, NEMA ŠTA DA ME BRANIŠ JER SI ME TI UNAKAZIO! Miljana NASRNULA na Zolu zbog Danijela, očitala mu bukvicu kao nikada!

Nakon priče sa Danijelom Višićem, Miljana Kulić je potražila Lazara Čolića Zolu, kako bi mu očitala lekciju za sinoćne komentarisanje u emisiji, a zamerila mu je i što je jutros pitao Višića da li se lepo naspavao.

- Slušaj me ovako, nemaš ti šta da ustaješ za stolom i da me braniš. Kad mi je najteže bilo, ti si me najviše vređao! Ti si folirant - pričala je Miljana.

foto: Pritnscreen

- Znam da si željan svega, nema potrebe ti da me žališ jer si me unakazio! - nastavila je Miljana.

- Samo sam došla da te upozorim, da gledaš svoja posla! Je l' ti je jasno?! - rekla je Miljana.

foto: Pritnscreen

Kad sam dobio pitanje za Zolandera? Je l' te to boli? Nemoj mi se obraćati, nema potrebe za tim - pitao je Zola.

foto: Pritnscreen

Odmah je Kulićeva otišla kod Višića da se požali, pa je Zola prišao da dokaže kakvu su konverzaciju imali jutros, a onda je nastavila da ga ogovara.

Kurir.rs/I.B.

