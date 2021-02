MILJANA I DANIJEL U ŽESTOKOM OKRŠAJU ZBOG SANJE! On odbrusio bivšoj devojci: Neću da dozvolim da je ona PLJUJE! BRANIĆU JE! VIDEO

Naredno pitanje, postavljeno je za Danijela Višića: "Braniš Sanju kada je Miljana pomene negativno, a pratiš je i na Instagramu, da li se tebi ona sviđa, a Miljanu si samo zavlačio da bi imao bolje uslove?"

- Mi jedemo sve na pola i delimo budžet i nemam bolje uslove, jedino što mi je prala veš i devojka mi je i treba da mi pere svaki dan. Sanju ne pratim na Instagramu, i naravno da ću da je branim jer smo u odličnim odnosima, i svaku sa kojom sam dobar neću da doozvolim da ih Miljana pljuje - rekao je Danijel.

- On mene ne štiti kada mene napadaju, i kada me je Neca pljubio, a nju brani stalno i ako mu je rekla kako će da mu se umeša u vezu i Sanja mu je bolna tačka. Ja napadam Zolu, on mu jutros poželeo dobro jutro i ovo je bolesno, a Zola me brani od njega - rekla je Miljana.

- Ja sam sinoć komentarisao kako je realno - dobacio je Zola.

- On nije hteo da spava u rehabu jer mu je hladno da ide do toaleta, i ja pokušam da nađem krevet za mene i njega, i znam da je tamo za ljude kojima je teško, ali ja imam kako kažu "F" dijagnozu i tamo onda mogu zauvek da budem. Meni ej Zoal zabavan i zato se sprdam sa njim - rekla je Miljana.

- Meni se Sanja ne sviđa, a ona je rtekla da neće da kominicira sa njim i opet to radi - rekao je Danijel.

- Danijele, on je njena najveća životna ljubav - rekao je Mića Danijelu.

