IMA TRAUME OD DEVOJAKA PRE MENE! Jovana pobesnela jer je Stefan poredi sa Ivom i Ivanom Šopić! Nadica joj poručila: Ne želi KOPIJU

Naredno pitanje gledalaca bilo je za Stefana Karića, a on je priznao da upoređuje Jovanu sa bivšim devojkama.

- Zašto porediš Jovanu sa bivšim devojkama? - glasilo je pitanje.

foto: Prinscreen/Zadruga

- Ja njoj govorim da ne sluša nikoga i ne pravda se nikome. Slažem se da ne treba da je poredim, ali me neke situacije ovde podsećaju na neke devojke - priznao je Stefan.

- On kaže da ja slušam druge ljude, ali nije istina. Prvo bih slušala svoju porodicu, a znam da oni stoje iza svakog mog postupka. Ja želim da čujem njega, vrtimo se stalno u krug. Vidim da on ima traume od nekih devojaka od pre, meni je to odvratno, pre mene su Moniku poredili sa Ivom - rekla je Jovana.

foto: Prinscreen/Zadruga

- Ne želi dečko kopiju! - dobacila je Nadica.

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

Kurir