MAJKA ME JE TUKLA I MALTRETIRALA, JEDVA SAM OSTALA ŽIVA! Učesnica Parova ispričala detalje TEŠKOG DETINJSTVA, pa zajecala na GLAS!

Jedna od najmlađih učesnica "Parova", Minja Pavlović odlučila je da ispriča svoju životnu priču.

Stanovnicu luksuzne vile u Zemunu zlostavljala je majka tokom detinjstva, a posledice nisu psihičke, već i fizičke.

Minja je sve bliskija sa Milanom Mijatovićem, a o teškoj traumi odlučila je da pred njim otvori dušu.

foto: Pritnscreen/Happy

- Nosim neke posledice iz života. Kao mala sam imala epilepsiju. To je sada prošlo sve. Ali sam dosta dugo vodila borbu sa tim. Ja sam sada dobro, ali je lečenje bilo dugo i nekoliko puta je bilo baš kritično. Rekli su mi da je to sve bilo posledica maltretiranja koje sam ja doživela. Morala sam da pijem dosta lekova, a bila sam tako mlada tada - rekla je Pavlovićeva, pa nastavila:

- Tada sam imala 18 godina, kada su hteli da me vrate kod majke. Ona je nastavila tada da me bije i maltretira. Imala sam strah od nje i ćutala sam kada me je tukla. U jendom momentu sam popila sve tablete i jedva sam ostala živa. Njviše me je bolelo što moja majka nije htela da me vidi - dodala je Minja koja je grcala u suzama dok je pričala tešku životnu priču.

foto: Pritnscreen/Happy

Kurir.rs/I.B.

BONUS VIDEO:

01:38 OVO JE PRVI MUŽ DŽEJ LO KOJEG DOSAD NISMO VIDELI: Zbog njegovog izgleda ŽENE vrište, a ni glumici sad nije svejedno (FOTO)

Kurir