NAPRAVIĆU MU KAŠU OD MOZGA, JA MU NISAM OROZOVIĆ! Neca spreman da IZLUDI Brendona, već je krenuo sa PROVOKACIJAMA! VIDEO

Marko Janjušević Janjuš i Filip Car ugostili su Necu Tiktokera u svoju emisiju.

- Brendon je shvatio da nema kako da opstane, pa se zakačio za mene, sada će opravdati honorar. Neka mi moj sponzor pošalje brendirane gaće, ja sam nova nada, on je ispričana priča. On je moj produkt. Napraviću mu kašu od mozga, a ja volim da jedem kašu. Ja nisam ni Orozović, ni Dorotea, da mu trpim neke stvari. Danas me je opet provocirao, mora biti spreman da će mu mozak biti kaša od jabuka - govorio je Neca o Brendonu.

foto: Pritnscreen

- Ja sam došao ovde da se igram. Volim ljude koji su kao kokice, da se lako pale. Meni je za sada sve to zabavno. On želi da bude kao ja, ali ja sam neko ko je sa 19 godina vežbao, radio. On sad pokazuje sebe, blamira se, kači se sad na mene. Sad je odlučio da se obuče kao žensko i voleo bih da vidim na šta ćeš da ličiš, jer si jedna biološka nakaza. Meni je Orozović bio kul lik, zanimljiv jer se tako nervirao. Ove godine nemam osobu kojom bih se bavio - uzvratio se Brendon.

Sve vreme tokom Brendonovog izlaganja, Neca je izvodio svoj performans i plesao oko Radonića.

Kurir.rs/I.B.

