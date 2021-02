NATAŠA RADAN I DALJE NA METI ERMININOG OGOVARANJA! Najbliži joj okrenuli leđa, a onda otkriveno da su obe ZALJUBLJENE u Anđela?

Naredni klip prikazao je ogovaranje Nataše Radan od strane njenih prijatelja, Ermine Pašović i Jovane Tomić Matore.

- Ja sam zato rekla da mi niko nije prijatelj. Ermina je rekla da mene samo zanima ku*ac, to nije istina - rekla je Nataša.

- Ja sam Ermini rekla da preteruje u vezi sa Natašom, jer je bila besna - prokomentarisala je Matora.

- Ovo su izgovori, samo se radi o tome ko je bliži sa Anđelom. Nataša i Ermina su iste, kao sluškinje ovde su - dodao je Đedović.

- Ja sam tako odgojena, kada sam bliska sa nekim, ja trčim oko njega, drugačije sam vaspitana, ja nisam kao ti, Đedoviću, da se lažno družim i nemam emocije ni prema kome. Idite svi u pi*ku materinu - odgovorila je Ermina.

- To ti je predivna drugarica! - ubacio se Janjuš.

- To moja prijateljica ne može biti. Ali prijatelja drži blizu, a neprijatelja još bliže. Ja mislim da bi ona zbog Anđelovog ku*ca prodala i majku i oca. Primetila sam da je zaljubljena u njega kada je krenula da šeta sa njim. Ja ne bih tako prodala ni najvećeg neprijatelja. To je moje mišljenje i imam prava da ga iznesem, providno je to što ona radi. Mislila sam da su ku*vetine sve devojke koje se motaju oko njega. Da li je u redu da ja čujem neke stvari na klipu? - rekla je Nataša, dok je Ermina poricala.

- Ja ovo nisam primetila, moram iskrena da budem, stvarno nisam primetila - priznala je Matora.

- Ovo za Erminu komentarišu mnogi, ne znam da li je istina, ali komentarišu mnogi. Ne samo ti, nego još par njih - rekao je Bora.

- Nataša komentariše da su druge devojke ku*vetine, ali ja nemam takve klipove kao ti, samo ću to da kažem - prokomentarisala je Sanja.

