OVO JE GORE PONIŽENJE OD ČEREČENJA! Zadrugari poručili Maji da je dotkla DNO sa Čorbom, Kristijan ih DOKRAJČIO komentarom! (VIDEO)

Naredni klip prikazao je žestoku svađu Maje Marinković i Milana Jankovića Čorbe, u kojoj je Maja prolila gorke suze, a u svemu je učestvovao i Kristijan Golubović.

- Ovo je gore poniženje od čerečenja! On je neće, ovde jasno pokazuje da je neće, a ona posle dolazi kod njega i ubeđuje ga da je voli - prokomentarisala je Sandra.

- Ovde se desila nova epoha. To da je Ša prijatelj sa Tarom, a on brat Maji. Ti si, bre, mentol! - govorio mu je Kristijan.

foto: Printscreen/Zadruga

- Nju je juče jedna reč isprovocirala, niko ne gleda neke moje postupke. Vide da ona nije dobro i ne štede je tog pritiska. Ona stoji u kavezu sa ljudima, koji komentarišu negativno, zato sam odlučio da se povučem i ne ponižavam je više. Nemam strpljenja više, upali smo u sindrom bolesti Tare i Ša, Milice i Bore. Ja sada ne znam da li sam se zaljubio. Da je tada otišla, ja bih tako ostavio, bilo bi teško, ali sve se preboli. Draga mi je, ali neću da se ljubim ili budem sa njom. A što se štipanja tiče, njoj nikada to neće pasti na pamet, to je sve do mozga muškarca - pravdao se Čorba.

- Pogodilo me je to što ja znam koliko je on dobar i pažljiv prema meni - rekla je Maja.

Kurir.rs/M.M.

BONUS VIDEO:

01:06 LJUPKA PRASNULA U SMEH NA NAJAVU O SEBI I GENERALU SIMIĆU! Ostavila sve iza sebe i stavila tačku (KURIR TELEVIZIJA)

Kurir