ZOVI ME I DOLAZIM U STAN, BEJBE! Reper se obratio Tari romantičnim stihovima? Simova odmah imala SPREMAN ODGOVOR! (VIDEO)

Tara Simov bila je nezadovoljna koreografijom, pa je izašla sa Nenadom Aleksićem Ša i Milicom Kemez, kako bi osmislili novu:

- Mene je blam da đuskam, da znate - rekao je Ša.

- Nećeš vrckati, smišljam pokret za oboje. Daj da zapišem tekst, biće mi lakše - rekla mu je Tara.

- Zovi me i dolazim u stan, bejbe. Pošalji lokaciju, dolazim na dan, bejbe. Eto me za sat, ne gledaj na sat, bejbe. Ide vikend, a dobar ti je plan, bejbe. Zovi me i dolazim u stan, bejbe. Pošalji lokaciju, dolazim na dan, bejbe. Eto me za sat, ne gledaj na sat, bejbe. Ide vikend, a dobar ti je plan, bejbe - govorio joj je Ša.

- Znam - šalila se Tara.

Nenad Aleksić Ša u centru je pažnje zbog prisnog odnosa sa Tarom Simov u rijalitiju, a reperove komšije sada su progovorile o njegovoj supruzi Ivani Aleksić, koja izbegava da se oglašava ovim povodom.

Osim što žive na Novom Beogradu, Ivana i Ša na istom mestu u zgradi poseduju i salon lepote u kojem reperova supruga radi, a u kojem zaposleni nisu želeli da govore o Aleksićima.

- Mi ništa nećemo komentarisati, niti ćemo davati izjave. Ivanin i Nenadov privatni život je njihova stvar i to oni među sobom treba da reše. Nije na nama da o tome pričamo, niti komentarišemo - rekli su radnici salona za Alo.

