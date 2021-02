ANA KORAĆ I JA PRAVIMO GRUPU ČEKAJUĆI STEFANA! Jelena Pešić otkrila zašto je Karić FATALAN po žene i šta joj je slao pred Zadrugu

Jelena Pešić, bivša rijaliti učesnica, progovorila je o svom odnosu sa Stefanom Karićem, a nije odolela ni da pomene starletu iz Ivanjice, Anu Korać.

- Čuli smo se pre njegovog ulaska, ja sam mu poželela sreću, napisala sam: ''Srećno, čekam te!''. I sretnem se sa Anom Korać i ona kaže i ti čekaš Stefana, najbolje bi bilo da napravimo neku grupu ''Čekajući Stefana'' - rekla je Jelena i potom objasnila da je ona dobila odgovor od Karića:

- Napisala sam: Stefane nek je sa srećom, budi to što jesi, čekam te. On je napisao: Čekaj me, čuvaj se. I to je to. I slučajno sam srela Anu - ispirčala je Jelena kroz smeh.

- Stefan ima tu neku prefinjenost i to da udovolji devojci, da pazi, brine i zato ga devojke vole. Ja dok sam bila sa njim nije imao bazen. Stefan je stvarno meni prijatelj, provereno, šta god da uradi ja ću ga podržati. Čak smo se družili i nakon ''Zadruge 3'' - zaključila je Jelena na Red tv-u.

